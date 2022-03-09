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9 марта 2022 в 10:36 Поделиться:









Эстония добавила РБК в список запрещенных каналов

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) запретил с 9 марта ретрансляцию в Эстонии российского бизнес-канала РБК, также известного как РБК-ТВ.

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Департамент установил, что в эфире телеканала демонстрировались передачи, контент которых нарушает запрет на призывы к правонарушениям, вредит безопасности общества, в том числе обеспечению безопасности и обороны государства, и несет существенную угрозу общественной безопасности, передает rus.err.ee.

Согласно выводу ведомства, в передачах РБК нарушалось требование закона о медиауслугах в виде провоцирования ненависти к властям, армии и населению Украину и насилия в отношении них, тем самым создавая угрозу жизни, здоровью и имуществу украинцев.

Предписание департамента запрещает всем телекоммуникационным компаниям ретранслировать РБК в Эстонии.

С 25 февраля в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию телеканалов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Вынося это предписание, в TTJA тогда не исключили, что в будущем число телеканалов, трансляция которых в Эстонии запрещена, может увеличиться.