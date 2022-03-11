  • Поделиться:

    Правительство РФ предложило начать арестовывать вагоны из недружественных государств

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Правительство РФ в рамках мер поддержки транспортного комплекса в условиях санкций предложило разрешить арестовывать железнодорожные вагоны, принадлежащие компаниям из недружественных государств. Соответствующий законопроект вчера был внесен в Госдуму, пишут "Ведомости".

    Задачей проекта, следует из пояснительной записки, является исключение рисков применения в России решений международных организаций, "потенциально противоречащих интересам РФ". В документе поясняется, что сегодня членами Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (наднациональный орган, определяющий политику на "пространстве 1520" - с российской железнодорожной колеей 1520 мм) наряду с Россией являются Украина и прибалтийские государства. В закон "О железнодорожном транспорте" предложено вписать право Минтранса "определять особенности применения на территории России актов совета, а также иных международных организаций" в области железнодорожного транспорта.
    Этот совет определяет трансграничные тарифы на перевозки, технические требования по перевозке грузов и пассажиров и т. д. "Цель законопроекта - наделить Минтранс правами ограничивать решения совета и других наднациональных органов по железнодорожному транспорту", - говорит президент НИЦ "Перевозки и инфраструктура" Павел Иванкин.
    По мнению гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, в условиях санкций и проблем с Украиной и Прибалтикой есть риски, что в работе международных органов усилится влияние геополитики, и нужен инструмент, ограничивающий потенциально опасные для экономики России решения.
    В том же законопроекте есть и норма по отчуждению вагонных парков других государств. Сейчас у России нет реальной возможности удержать подвижной состав, принадлежащий "иностранным администрациям, в том числе Украины и прибалтийских государств, в ответ на возможное удержание ими российских вагонов", поясняется в записке. С учетом "повышенного риска наложения на российские компании санкционных ограничений" есть необходимость "регулирования отношений в области пономерного учета" (вагонов), говорится в документе.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta «экстремистской организацией»
Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости
В России предложили запретить экспорт древесины в ЕС и США
Влияние санкций
Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Оборот ELMO Rent за полугодие вырос на 134%
Оборот ELMO Rent за второе полугодие 2021 года вырос на 134% по сравнению с 2020 годом, пишет
Оборот ELMO Rent за второе полугодие 2021 года вырос на 134% по сравнению с 2020 годом, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
БРИКС теряет букву Р
Все мнения
Эпицентр
Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Александр Плющев: "Эхо Москвы" было для всех шилом в одном месте. Удивлён, что оно пережило начало войны
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение