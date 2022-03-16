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    Ограничения на количество участников мероприятий отменены

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Со среды упраздняются ограничения на количество участников мероприятий, сообщает коммуникационное бюро правительства.

    До сих пор в помещениях в мероприятиях могло принимать участие до 1000, а вне помещений на ограниченной территории до 2000 человек. Также упраздняется требование ходатайствовать о специальном разрешении правительства для проведения массовых мероприятий, так как с отменой ограничений на максимальное число участников необходимость в этом отпадет.
    «Ограничение стало возможным упразднить, так как потребность в больничном лечении из-за COVID-19 снизилась и достаточно большое разрешенное число участников влияет на заболеваемость незначительно. По-прежнему при организации мероприятий необходимо носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Пандемия COVID-19 продолжается, поэтому особенно важно следить за здоровьем и при появлении симптомов заболевания оставаться дома», - сообщается в пресс-релизе.
    Вторым своим решением правительство продлило до 30 июня распоряжение, в соответствии с которым заболевшие COVID-19 должны оставаться дома в карантине до выздоровления (но не менее 10 дней). Невакцинированные близкоконтактные должны оставаться в карантине семь дней, для вакцинированных эта мера предосторожности является рекомендательной. Распоряжение о карантине продлевается в целях предотвращения распространения заболевания. Карантин является эффективным средством по предотвращению распространения штамма омикрон также по оценке Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний.
    Оба распоряжения будут опубликованы в Riigi Teataja и на сайте kriis.ee.

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