Пертенс: инфраструктурные проекты под угрозой срыва

На этой неделе стало известно, что тендер на строительство Пярнуского моста провалился уже во второй раз – предложения застройщиков оказались значительно затратнее возможностей города. По словам главы Эстонского союза инфраструктурного строительства Свена Пертенса, подобная судьба может ждать и новый тендер на строительство терминала Ülemiste, пишут Ehitusuudised.
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