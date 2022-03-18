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    Путин предложил переназначить Набиуллину на пост главы ЦБ

    Эльвира Набиуллина. Фото: Shutterstock

    Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации.

    Полномочия действующего председателя Центробанка истекают в конце июня. Путин внес кандидатуру Набиуллиной в Госдуму, чтобы продлить их еще на пять лет. Спикер палаты Вячеслав Володин поручил профильному комитету внести вопрос на рассмотрение Совета Думы 21 марта, пишет РБК.
    Набиуллина заняла пост председателя ЦБ 24 июня 2013 года. В марте 2017-го Путин внес ее кандидатуру в Госдуму и попросил нижнюю палату парламента о поддержке и продлении срока полномочий главы ЦБ. Дума приняла соответствующее решение в начале июня того же года.
    9 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Набиуллина подала в отставку, но в Кремле это опровергли. «Президент неоднократно давал оценки работе Центробанка», - прокомментировал сообщение представитель главы государства Дмитрий Песков.

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