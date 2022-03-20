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dv.ee

20 марта 2022 в 10:36 Поделиться:









Премьер Польши предлагает ввести полную торговую блокаду РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, Scanpix

Польша предлагает добавить к новым санкциям ЕС против РФ полную торговую блокаду. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции глава правительства республики Матеуш Моравецкий.

"Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на очередном заседании Евросовета смогут принять новый пакет санкций", - передает ТАСС слова Моравецкого.

"Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты - запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, - так и запрет торговли сухопутными путями", - указал Моравецкий.