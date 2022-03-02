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Ярослав Тавгень

2 марта 2022 в 13:12 Поделиться:









Директор таможенного склада: если бои вскоре не прекратятся, нам придётся закрыться

Руководитель Pilver Transport OÜ Юрий Малышев прогнозирует, что если боевые действия в Украине не прекратятся в самое ближайшее время, то его компании придётся прекратить деятельность.

“Вчера было собрание, где мы пытались объяснить работникам фирмы, что происходит и куда мы будем двигаться. Пока ничего не планируем - прошло всего три дня, по ним трудно что-то судить. Если события усугубятся, всё будет очень печально (не только для нашей компании, но и для перевозчиков, таможенных складов - в общем, всех, кто работает в секторе, который часто называют “логистика)”, - говорит глава компании, которой принадлежит таможенный склад в Маарду.