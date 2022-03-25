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25 марта 2022 в 8:34 Поделиться:









НТД: предприниматели должны доплатить 24,7 миллиона евро налога с оборота

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

В 2021 году чиновники отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента (НТД) проверили и проконсультировали 7995 предприятий, которые могли злоупотреблять налогом с оборота. По результатам проведенных проверок обязательства компаний по уплате налога с оборота увеличились на 24,7 миллиона евро, сообщает пресс-служба НТД.

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Больше всего ошибок НТД обнаружил в связи с возвратом налога с оборота. В общей сложности предприятия исправили 1081 декларацию на сумму 10,9 миллиона евро. Исправления касались уменьшения безосновательно задекларированной переплаты налога с оборота и/или увеличения налогового бремени предприятия.

НТД неоднократно устанавливал нарушения, которые касались сокрытия предприятиями своего настоящего оборота или использования фиктивных счетов. Как правило, это делалось для того, чтобы вывести наличные средства и платить ими зарплату в конверте. Аудиторы НТД обнаружили 704 подобных предприятия, и их налоговая нагрузка была увеличена на 7,6 миллиона евро.

«Мы часто замечаем, что для уменьшения своего налогового бремени предприятия используют подставные фирмы и фирмы, которые предоставляют услуги поддельных счетов. Именно такого рода нарушения чаще всего совершают сознательно. В 2021 году мы обнаружили 406 предприятий, которые использовали фиктивные счета, и увеличили их налоговую нагрузку на 6 миллионов евро», - сказала руководитель сферой надзора за налогом с оборота НТД Кристи Вескус

Особое внимание НТД обращает на риски, связанные со сделками с недвижимостью. Чаще всего предприятия не декларировали сделки купли-продажи новостроек или недвижимости, предназначенной для строительства. Также, чтобы получить налоговые преимущества, жилье часто приобретали на имя фирмы, а затем использовали для проживания или для сдачи в аренду без налогообложения. Фирмы безосновательно старались зачесть налог с оборота, уплаченный при приобретении недвижимости. В общей сложности в 2021 году аудиторы обнаружили 182 подобных нарушения и налоговое обязательство фирм было увеличено на 4,5 миллиона евро.

«Мы заметили такую тенденцию, что все больше фирм пытаются избежать уплаты налогов, уклоняясь от регистрации в качестве налогообязанного. Поэтому мы сосредоточились на тех фирмах, в отношении которых есть основания полагать, что они достигли границу регистрации налогообязанного (оборот 40 000 евро), но налогообязанным себя не зарегистрировали», - сказала Кристи Вескус.

«Похвально, что около 60% фирм исправляют своё налоговое поведение после того, как с ними связываются аудиторы НТД», - добавила Вескус.

По состоянию на 1 января 2022 года НТД определил 20 644 фирм, чьи задекларированные данные могут указывать на определенные риски. Исходя из этих данных есть основания предполагать возможный налоговый ущерб на сумму в 73,3 миллиона евро.