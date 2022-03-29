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29 марта 2022 в 12:42 Поделиться:









Переговоры в Стамбуле: Россия объявила о сокращении военной активности

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Фото: Scanpix

Сегодня во дворце «Долмабахче» в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Офис президента Украины сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет уже сегодня вечером.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры прошли конструктивно. Он добавил, что Россия рассмотрит украинские предложения, о них будет доложено президенту России Владимиру Путину. Мединский также отметил, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием (предварительным подписанием) договора России и Украины на уровне МИД.

Нынешний раунд переговоров прошел при посредничестве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На переговорах также присутствовал российский миллиардер Роман Абрамович.

По данным издания Financial Times, Москва отказалась от требований о «денацификации» Украины и теперь не против ее вступления в Евросоюз, если речь не идет о военном сотрудничестве. То, что Россия, действительно, не против вступления Украины в Евросоюз, позже подтвердил и Мединский.

Financial Times цитирует четыре источника, называющих одно из условий возможной договоренности между странами - отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны России.

«Кардинальное сокращение» военной активности

Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях после переговоров с Украиной в Стамбуле.

Российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы Минобороны Александр Фомин по завершении российско-украинских переговоров в Стамбуле, пишет « Медуза ».

Представитель ведомства подчеркнул, что это решение принято «в целях повышения взаимного доверия».

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», - сказал Фомин.

Он отметил, что российская сторона исходит из того, что в Киеве, где будут приниматься решения по мирному договору, «должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы».

Крым и Донбасс

Представители делегации Украины на переговорах в Стамбуле предложили России зафиксировать в договоре позиции двух стран по Крыму и Севастополю, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, предлагается в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Отдельным пунктом украинская сторона предложила прописать, что в течение этого срока, пока идут переговоры, Украина и Россия не будут использовать вооруженные силы для решения вопроса Крыма, пишет «Медуза».

Вопрос о статусе и судьбе так называемых «ДНР» и «ЛНР» вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече.

Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально, сообщает Русская служба Би-би-си.

Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты. Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов.

Украина выбрала гарантов безопасности

Украина передала России свои предложения относительно Договора о гарантиях безопасности для Украины, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.

По мнению украинской делегации, гарантами могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали предварительное согласие.

В Договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5 статью Устава НАТО («нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс»). Если против Украины начинается война, агрессия или спецоперация, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.

«Это предложение не принято, мы его передаем российской стороне. Будем ждать от них ответа», - сказал Арахамия.