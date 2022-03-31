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31 марта 2022 в 7:58 Поделиться:









Bloomberg: Tesla заключила тайную сделку с поставщиком никеля

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признавался, что у компании серьезные трудности из-за проблем с логистикой и инфляционного давления на сырье. Фото: POOL, Scanpix

По данным источников Bloomberg, Tesla подписала секретное соглашение с бразильской горнодобывающей компанией Vale S.A. Цель соглашения - обеспечить производителя электромобилей достаточным количеством никеля.

В последние годы стоимость никеля неуклонно росла, однако после начала войны в Украине и введения санкций против России цена на него резко взлетела. В начале марта на Лондонской бирже металлов начался хаос, поскольку за несколько дней цены на никель подскочили более чем на 200 процентов. Это вынудило биржу приостановить торговлю металлами.

Подорожали и другие используемые в автомобилях металлы, такие как алюминий, палладий или литий. Ограничена и их доступность, поэтому заводы стараются во что бы то ни стало пополнить свои запасы.

Как сообщает Bloomberg, Tesla тайно подписала многолетний контракт с бразильской горнодобывающей компанией Vale S.A на поставку никеля из Канады. Ни одна из сторон не захотела комментировать сделку.

В то же время в Vale заявили, что планируют увеличить количество никеля, поставляемого компаниям по строительству электромобилей, с 5% до 30-40%.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признавался, что у компании серьезные трудности из-за проблем с логистикой и инфляционного давления на сырье.