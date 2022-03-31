  • Поделиться:

    Bloomberg: Tesla заключила тайную сделку с поставщиком никеля

    Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признавался, что у компании серьезные трудности из-за проблем с логистикой и инфляционного давления на сырье.Фото: POOL, Scanpix

    По данным источников Bloomberg, Tesla подписала секретное соглашение с бразильской горнодобывающей компанией Vale S.A. Цель соглашения - обеспечить производителя электромобилей достаточным количеством никеля.

    Читайте также
    25 марта 2022
    Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!
    В последние годы стоимость никеля неуклонно росла, однако после начала войны в Украине и введения санкций против России цена на него резко взлетела. В начале марта на Лондонской бирже металлов начался хаос, поскольку за несколько дней цены на никель подскочили более чем на 200 процентов. Это вынудило биржу приостановить торговлю металлами.
    Подорожали и другие используемые в автомобилях металлы, такие как алюминий, палладий или литий. Ограничена и их доступность, поэтому заводы стараются во что бы то ни стало пополнить свои запасы.
    Как сообщает Bloomberg, Tesla тайно подписала многолетний контракт с бразильской горнодобывающей компанией Vale S.A на поставку никеля из Канады. Ни одна из сторон не захотела комментировать сделку.
    В то же время в Vale заявили, что планируют увеличить количество никеля, поставляемого компаниям по строительству электромобилей, с 5% до 30-40%.
    Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признавался, что у компании серьезные трудности из-за проблем с логистикой и инфляционного давления на сырье.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

«Зона повышенного риска»: предприниматели приостанавливают инвестиции в Нарвский промышленный парк
Итальянский премьер: Путин готов принимать оплату за газ в евро
Столтенберг: НАТО ожидает нового наступления российских войск в Украине
Влияние санкций
«Зона повышенного риска»: предприниматели приостанавливают инвестиции в Нарвский промышленный парк
Из-за украинской войны в Нарвском промышленном парке было приостановлено строительство зданий нескольких промышленных предприятий. Граничащая с Россией территория стала для многих инвесторов зоной повышенного риска, из-за чего Нарва не получит несколько сотен рабочих мест, пишет
Из-за украинской войны в Нарвском промышленном парке было приостановлено строительство зданий нескольких промышленных предприятий. Граничащая с Россией территория стала для многих инвесторов зоной повышенного риска, из-за чего Нарва не получит несколько сотен рабочих мест, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Эстония разместила краткосрочные облигации на 400 млн евро под отрицательный процент
Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент
Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: на каком языке учиться беженцам, спросите у беженцев
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Все мнения
Эпицентр
Одна из крупнейших (на бумаге) фирм Эстонии оказалась мыльным пузырем
Согласно отчетности, объем активов действовавшей в Эстонии компании Ixellion - два миллиарда евро - был сопоставим с активами Eesti Energia. Ах, если бы эти представленные на бумаге цифры соответствовали действительности…
Согласно отчетности, объем активов действовавшей в Эстонии компании Ixellion - два миллиарда евро - был сопоставим с активами Eesti Energia. Ах, если бы эти представленные на бумаге цифры соответствовали действительности…
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение