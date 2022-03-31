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    Европейские лидеры призывают граждан потреблять меньше электроэнергии и газа

    Министр экономики Германии Роберт Хабек.Фото: Scanpix

    В связи с опасениями по поводу сокращения поставок газа из России, некоторые европейские лидеры призвали граждан сократить потребление газа и электроэнергии, пишет Reuters.

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    30 марта 2022
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    Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в среду, что на счету каждый киловатт-час. По его словам, страна должна быть готова к возможному газовому кризису. Нидерланды объявили, что в выходные будет запущена социальная кампания, призывающая жителей и предприятия потреблять меньше газа. Французский регулятор также попросил своих граждан сократить потребление.
    Международное энергетическое агентство (IEA) считает, что если каждый потребитель даже незначительно изменит свое поведение, то спрос на газ и нефть может значительно снизиться.
    IEA прогнозирует, что если в зданиях по всему Евросоюзу снизить температуру на 2 градуса, то можно будет сэкономить 20 миллионов кубометров газа, что в текущих ценах будет означать около 25 миллиардов евро.
    Это составляет около 13% от общего количества газа, которое ЕС ежегодно закупает у России.
    Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel, специализирующегося на европейской и международной экономической политике, Симоне Тальяпьетра заявил, что правительство уже несколько месяцев назад должно было начать призывать граждан экономить энергию: «Каждый миллиард кубометров неиспользованного газа очень важен. Этот газ очень дорогой, и сейчас мы должны начать заполнять хранилища к следующей зиме».

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