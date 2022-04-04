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    Фирма близкого к Путину российского олигарха зарабатывает в Эстонии миллионы

    Вячеслав КанторФото: Shutterstock

    Принадлежащая российскому олигарху Вячеславу Кантору компания DBT, владеющая терминалами в портах Мууга и Силламяэ, продолжает получать в Эстонии миллионные прибыли, поскольку западные страны не ввели санкции против российского бизнесмена.

    В Силламяэ у DBT терминал жидких химических продуктов, а в Мууга - терминал насыпных грузов, подавляющую часть которых составляют гранулированные минеральные удобрения. DBT хранит их в Мууга на девяти складах общим объемом 192 000 тонн, пишет rus.err.ee.
    Согласно годовым отчетам компании, в 2020 году DBT получила чистую прибыль в 5,5 млн евро при обороте 39 млн, а за год до этого ее чистая прибыль составила около 23 млн евро при обороте в 65 млн.
    DBT принадлежит глобальному производителю удобрений "Акрон" российского олигарха Вячеслава Кантора, чье состояние оценивается в 8,5 млрд долларов и который в 2017 году получил от президента РФ Владимира Путина престижный Орден Почета.
    Кантор также фигурировал в составленном в 2018 году американским минфином "списке Путина", в который вошли более 200 высокопоставленных чиновников и олигархов, добившихся успеха в период правления Путина и считающиеся близкими к нему лицами.
    Директор бюро по санкциям и стратегическим товарам Министерства иностранных дел Рене Тасуя не стал подробно комментировать возможные санкции против Кантора - по его словам, ЕС ввел санкции против лиц, которые представляли наибольшую угрозу для Украины и ближе всего стояли к процессу принятию решений в Кремле.

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