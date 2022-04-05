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5 апреля 2022 в 9:48 Поделиться:









41-й день войны в Украине: Бородянка может быть хуже Бучи, ЕС высылает российских дипломатов, в России за исполнение санкций будут сажать на 10 лет

Бородянка, Украина. Иллюстративное фото. Фото: SERGEI SUPINSKY

Вторжение России в Украину продолжается 41-е сутки. Главное, что случилось к полудню 5 апреля:

Мир потрясло количество мирных жертв российских войск в Буче, но ситуация в других городах может быть еще хуже, предупреждают украинские власти. В Бородянке (поселок в Киевской области – ред.) и других освобожденных городах число жертв может быть еще больше, чем в Буче, сказал президент Украины Владимир Зеленский в , предупреждают украинские власти. В Бородянке (поселок в Киевской области – ред.) и других освобожденных городах число жертв может быть еще больше, чем в Буче, сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении . Пока известно о 300 погибших в Буче.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова призвала не забывать и жертвах в других регионах, в частности в Черниговской области.

На войне гибнут не только люди, но и животные. В бородянском приюте с начала войны от голода и жажды погибли 335 собак, пишет UAnimals.

Доказательства военных преступлений по спутниковым снимкам. Российские власти открещиваются от трагедии в Буче, называя снимки фейками и утверждая, что на видео трупы двигаются или садятся.

Российские власти намерены доказывать мировому сообществу, что все свидетельства — «вопиющая провокация украинских радикалов». Россия просила созвать срочное в Совбезе ООН в понедельник, однако Великобритания, председательствующая в Совбезе, отклонила запрос. Обсуждение ситуации в Украине пройдет, как и планировалось, во вторник.

The New York Times проанализировал спутниковые снимки Бучи за последние три недели. Журналисты сделали вывод, что тела на улицах города появились еще когда там находились российские войска.

Переговоры России и Украины продолжатся. После трагедии в Буче сложно представить переговоры России и Украины, и это будет «внутренним, человеческим» вызовом, но другого выбора нет, сказал Владимир Зеленский. МИД России тем временем подтвердил интенсивные переговоры в видеорежиме с украинской стороной.

Российских дипломатов высылают из стран ЕС. Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией после публикации кадров из Бучи. Эстония вызвала посла России, однако стала высылать его из страны, хотя такая возможность сохраняется, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией после публикации кадров из Бучи. Эстония вызвала посла России, однако стала высылать его из страны, хотя такая возможность сохраняется, сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. r

Правительство Германии объявило нежелательными значительное число должностных лиц российского посольства, они должны покинуть страну в течение 5 дней.

Вслед за этим и Франция объявила о высылке российских дипломатов, поскольку их действия «противоречат интересам безопасности страны». Выслать несколько десятков российских дипломатов собирается и Италия.

США просят исключить Россию из Совета по правам человека в ООН. «Участие России в Совете по правам человека — это фарс», — сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, «Участие России в Совете по правам человека — это фарс», — сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Reuters.

В Совете по правам человека 47 стран-членов, которые избираются сроком на три года по территориальной квоте. У России сейчас идет второй год трехлетнего срока.

Воздушная тревога надо всей Украиной. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким . Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил , что в результате дневного обстрела погибли 10 человек и еще 61 получили ранение.

Meduza пишет, что поступают сообщения о новых взрывах в Одессе, Киевской области, Краматорске, Харькове, Ровно, Волыни, Запорожье, Синельниково и Тернополе.

Минобороны Украины сообщает об усилении российских войск в Слобожанском и Донецком районах. Это может означать подготовку к штурму Харькова.

В заблокированном Мариуполе остается примерно 130 тысяч человек, заявил мэр города Вадим Бойченко. Также он утверждает, что российская армия блокирует все попытки Украины доставить в Мариуполь гуманитарные грузы.

Россия может начать давать 10 лет колонии за исполнение иностранных санкций. В Госдуму в понедельник внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России, В Госдуму в понедельник внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил журналистам один из авторов проекта депутат Павел Крашенинников.

Исполнение санкций будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Или лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, сказал Крашенинников.

Российский правозащитник: «Донбасская дуга» будет самой страшной битвой третьего тысячелетия. По По словам основателя правозащитного проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина, ряд его источников анонсируют битву, которая уже через несколько дней, возможно, станет самой масштабной и самой кровавой в новом тысячелетии.

«В Минобороне России полагаются на превосходство в воздухе и артиллерии, а также на ракетные удары по логистике, сковывая обеспечение и маневренность ВСУ.

В целом группировка ВСУ, которая будет задействована в сражении, которую уже окрестили «Донбасской дугой», составляет не менее 90 тыс. человек. Россия стягивает не менее 150 тыс. Таким образом, можно смело говорить о том, что, с учетом всех резервов на восточном фронте, в смертельной схватке сойдутся порядка 300 тыс солдат».