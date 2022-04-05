41-й день войны в Украине: Бородянка может быть хуже Бучи, ЕС высылает российских дипломатов, в России за исполнение санкций будут сажать на 10 лет
Бородянка, Украина. Иллюстративное фото. Фото: SERGEI SUPINSKY
Вторжение России в Украину продолжается 41-е сутки. Главное, что случилось к полудню 5 апреля:
Мир потрясло количество мирных жертв российских войск в Буче, но ситуация в других городах может быть еще хуже
, предупреждают украинские власти. В Бородянке (поселок в Киевской области – ред.) и других освобожденных городах число жертв может быть еще больше, чем в Буче, сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении
. Пока известно о 300 погибших в Буче.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова призвала
не забывать и жертвах в других регионах, в частности в Черниговской области.
На войне гибнут не только люди, но и животные. В бородянском приюте с начала войны от голода и жажды погибли 335 собак, пишет
UAnimals.
Доказательства военных преступлений по спутниковым снимкам. Российские власти открещиваются от трагедии в Буче, называя снимки фейками и утверждая, что на видео трупы двигаются или садятся.
Российские власти намерены доказывать мировому сообществу, что все свидетельства — «вопиющая провокация украинских радикалов». Россия просила созвать срочное в Совбезе ООН в понедельник, однако Великобритания, председательствующая в Совбезе, отклонила запрос. Обсуждение ситуации в Украине пройдет, как и планировалось, во вторник.
The New York Times проанализировал
спутниковые снимки Бучи за последние три недели. Журналисты сделали вывод, что тела на улицах города появились еще когда там находились российские войска.
Переговоры России и Украины продолжатся. После трагедии в Буче сложно представить переговоры России и Украины, и это будет «внутренним, человеческим» вызовом, но другого выбора нет, сказал Владимир Зеленский. МИД России тем временем подтвердил интенсивные переговоры в видеорежиме с украинской стороной.
Российских дипломатов высылают из стран ЕС.
Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Россией после публикации кадров из Бучи. Эстония вызвала посла России, однако стала высылать его из страны, хотя такая возможность сохраняется, сказала
министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. r
Правительство Германии объявило нежелательными значительное число должностных лиц российского посольства, они должны
покинуть страну в течение 5 дней.
Вслед за этим и Франция объявила о высылке российских дипломатов, поскольку их действия «противоречат интересам безопасности страны». Выслать несколько десятков российских дипломатов собирается и Италия.
США просят исключить Россию из Совета по правам человека в ООН.
«Участие России в Совете по правам человека — это фарс», — сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает
Reuters.
В Совете по правам человека 47 стран-членов, которые избираются сроком на три года по территориальной квоте. У России сейчас идет второй год трехлетнего срока.
Воздушная тревога надо всей Украиной
. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил
, что в результате дневного обстрела погибли 10 человек и еще 61 получили ранение.
Meduza пишет, что поступают сообщения о новых взрывах в Одессе, Киевской области, Краматорске, Харькове, Ровно, Волыни, Запорожье, Синельниково и Тернополе.
Минобороны Украины сообщает
об усилении российских войск в Слобожанском и Донецком районах. Это может означать подготовку к штурму Харькова.
В заблокированном Мариуполе остается примерно 130 тысяч человек, заявил мэр города Вадим Бойченко. Также он утверждает, что российская армия блокирует все попытки Украины доставить в Мариуполь гуманитарные грузы.
Россия может начать давать 10 лет колонии за исполнение иностранных санкций.
В Госдуму в понедельник внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил
журналистам один из авторов проекта депутат Павел Крашенинников.
Исполнение санкций будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Или лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, сказал Крашенинников.
Российский правозащитник: «Донбасская дуга» будет самой страшной битвой третьего тысячелетия.
По словам
основателя правозащитного проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина, ряд его источников анонсируют битву, которая уже через несколько дней, возможно, станет самой масштабной и самой кровавой в новом тысячелетии.
«В Минобороне России полагаются на превосходство в воздухе и артиллерии, а также на ракетные удары по логистике, сковывая обеспечение и маневренность ВСУ.
В целом группировка ВСУ, которая будет задействована в сражении, которую уже окрестили «Донбасской дугой», составляет не менее 90 тыс. человек. Россия стягивает не менее 150 тыс. Таким образом, можно смело говорить о том, что, с учетом всех резервов на восточном фронте, в смертельной схватке сойдутся порядка 300 тыс солдат».
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