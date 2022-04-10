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10 апреля 2022 в 11:19 Поделиться:









Поставщик Smart-ID и mobiil-ID не может найти страховщика: оказание услуг под угрозой

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Компания SK ID Solutions, предоставляющая государству услуги электронной идентификации Smart-ID, mobiil-ID и ID-карты, сообщила Министерству экономики о серьезных проблемах с получением полиса страхования ответственности, что по закону может означать окончание предоставления услуги.

Предприятие SK ID Solutions, несмотря на все усилия, не смогло найти страховую компанию, в которой можно было бы оформить требуемый законом полис страхования ответственности, пишет rus.err.ee.

Предприятие ведет переговоры со страховыми фирмами с середины прошлого года, а нынешний полис был получен лишь благодаря тому, что владелец предприятия Telia Eesti является частью большого концерна Telia Company, говорится в письме главы SK ID Solutions Калева Пихла в Министерство экономики.

По его словам, международные страховые компании не заинтересованы в страховании в Балтийском регионе, а у эстонских страховых компаний нет полномочий или компетенции для выдачи полисов с таким страховым покрытием: "Мы считаем, что речь идет о сбое рынка, из-за которого, в свете Закона о чрезвычайно ситуации, может стать невозможным оказание жизненно важных услуг".

Пихл предложил отменить обязанность заключать договор обязательного страхования ответственности и оставить открытой возможность применения различных мер по обеспечению ответственности.