Эстонская «дочка» одного из крупнейших в мире производителей удобрений получила от НТД миллионное требование
Налогово-таможенный департамент установил, что пострадавший от санкций оператор химического и аммиачного терминалов в Силламяэ переплачивал проценты по займу швейцарской материнской компании EuroChem Group AG.
Российский миллиардер Андрей Мельниченко исчез из списка бенефициаров EuroChem 9 марта 2022 года, когда Европейский Союз ввел против него санкции. В 2024 году Forbes оценивал его состояние более чем в 21 млрд евро.
