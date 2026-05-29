Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи

Неоднократно менявший имя бизнесмен Маркус Миллеборг хотел добиться удаления своих персональных данных из старой статьи, однако суд отклонил иск.
Foto: Kuvatõmmis 2010. aasta jaanuaris ilmunud Äripäeva esikaanest
Маркус Миллеборг, который на момент совершения преступления по отмыванию денег носил имена Марк Марко Черато и Марк Марко Фродеви, сначала требовал полностью удалить из статьи, опубликованной в январе 2010 года, целый ряд предложений и абзацев. Затем он отказался от первого требования, но сохранил альтернативное требование – удалить фотографию Миллеборга, а также требование о компенсации ущерба в размере 7000 евро.
