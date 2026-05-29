Назад ДЕЛОВАЯ ИСТОРИЯ

29.05.26, 06:00 Эстонец завладел заводом петербуржца, пока тот выступал в варьете: как век назад в Таллинне поделили бизнес беженцев из России Начальник полиции Таллинна и Нарвы выкупил завод предпринимателей-беженцев из России, пока бывший хозяин пробовал заработать на жизнь, выступая в оркестре казино. Со временем полицейский чин глубоко запустил руки в кассу предприятия, обманывая и власти Эстонии, и партнеров по предприятию. Бурное время между Первой и Второй мировой войной позволяло проворачивать самые немыслимые деловые схемы.

На колокольне церкви Вальяла на острове Сааремаа по сей день висит колокол с клеймом AS Aivaz. Он служит одним из немногих напоминаний о легендарном заводе, работавшем сначала в Петербурге, а затем в таллиннском районе Каламая.

Foto: register.muinas.ee

Популярное на Кавказе и в Крыму имя «Айваз» происходит из тюркских языков и означает «счастливый, благословенный». Именно такой до 1917 года казалась жизнь петербургской семьи Айваз, промышленников и музыкантов.

Глава семейства Яков Моисеевич Айваз прибыл в имперскую столицу из Евпатории. По национальности он был караимом, представителем небольшого народа, исповедующего собственный вариант иудаизма, но говорящего на тюркском наречии. В Петербурге Яков Айваз быстро добился успеха – он поднялся от приказчика, продавца и управляющего в табачной лавке до владельца собственного завода папиросных гильз.

В начале ХХ века он добавил к профилю предприятия заказы на изготовление литых механических деталей – в том числе ружейных прицелов для российской армии. Айваз отлично разбирался в инженерном деле, скупая и даже публикуя собственные патенты на изобретения. В 1913 году он основал «Новый Айваз» – уникальный завод на Выборгской стороне, производивший электрическое оборудование. Вскоре предприятие переименовали в «Светлану» – по первым буквам главного вида продукции, СВЕТовых ЛАмп НАкаливания. К 1917 году на производствах Айваза трудились уже более 6000 рабочих.

Статья продолжается после рекламы

Кабаре и распродажа активов

Революция в феврале 1917 года и надежды на демократизацию России не ослепили Якова Айваза. В отличие от тысяч других российских дельцов он сразу после падения самодержавия выехал с семьей во Францию. Следующие полтора года он распродавал активы внутри России и скупал недвижимость и доли производств в Европе.

Логотип «J. Aivaz ja ko» на чугунной печной дверце. К лету 1918-го, когда Советы отобрали у Айваза российское имущество, часть богатства уже была переправлена за пределы страны, вне досягаемости от власти большевиков. В том числе активы у Айваза были в Таллинне, где после окончания Освободительной войны было учреждено акционерное общество «J. Aivaz ja ko». Даже логотип АО повторял дизайн эмблемы петербургских «Айвазов», но на эстонском языке. Мастерские на улице Соо, 37, скорее всего, существовали еще до краха империи Романовых и работали как субподрядчик по литейным работам для соседних заводов «Ноблесснер» и «Вольта». Как и петербургские предприятия Айваза, они выпускали комплектующие по военным заказам. К весне 1923 года, когда таллиннский «J. Aivaz ja ko» снова объявил о наборе рабочих и запустил производственные линии, завод уже уплыл из рук основателя. Именно в 1923-1924 году Яков Айваз, сменивший гражданство на французское и ставший Жаком, активно обращал свои европейские предприятия в деньги. Бизнес на новом месте не задался – чтобы немного заработать, Айваз даже стал выступать в эмигрантском оркестре графа Михаила Толстого, сына Льва Николаевича. Труппа, в состав которой, согласно рекламе антрепренеров, входили бывшие российские дельцы крупного калибра, служащие правления Госбанка империи и аристократы, играла по французским кабаре, казино и курортам. Со временем Айваз сумел создать новое предприятие – гостиничную и ресторанную группу «Вилла Родэ» во Франции, названную в честь знаменитого дореволюционного заведения в Петербурге. По меркам эмиграции он остался состоятельным человеком, но с местными крупными промышленниками тягаться уже не мог. Чугунный полицейский Жак Айваз скончался в Париже в 1930 году. Таллиннский завод хранил его имя благодаря прежним заслугам – бренд «Айваз» во времена империи уже успели как следует раскрутить. Но реальным владельцем эстонского производства был местный житель, военный и экономист, эстонец Вольдемар Палитсер. До того как стать промышленником, Палитсер, сын управляющего мызой в Ямбургском уезде, успел получить инженерное образование в Политехническом институте в Петербурге. В годы Освободительной войны он вступил в эстонскую кавалерию, но фактически в конные атаки не ходил – вместо этого двадцатипятилетнему Палитсеру поручили сформировать из студентов, солдат и случайных ополченцев городскую полицию сперва в Нарве, а затем и в Таллинне. Неожиданно Палитсер добился в этом деле серьезных успехов, несколько месяцев 1918 года он де-факто возглавлял полицейское ведомство сразу в двух крупных городах страны. Тогда же ему удалось сколотить на госслужбе первый капитал и обзавестись влиятельными друзьями в верхах молодого государства.

Статья продолжается после рекламы

Впрочем, сразу после войны «собирать урожай» Вольдемар не стал. Убедившись, что правопорядок в Эстонии восстановлен, а война с немцами окончена, он уехал доучиваться сначала в Тарту, а затем во Франкфурт, где получил к 1923 году степень доктора экономики. Сразу по возвращении из университета он приобрел акции эстонского «Айваза» первого выпуска и стал его фактическим руководителем на следующие 16 лет.

Изделия AS Aivaz на сельхозвыставке в Тарту. 1940 год

Foto: muis.ee

Предприятие изготавливало самую разную литую продукцию из чугуна и меди – например, сковородки, плиты и варочные поверхности и даже церковные колокола. Последние, с клеймами AS «Aivaz», до сих пор украшают звонницы церквей в Лаатре в Тартумаа и Вальяла на Сааремаа. К 1939 году на заводе в Каламая трудились 75 рабочих и 8 конторских служащих. В том же году AS Aivaz показала наивысшие в своей истории оборот – 2,2 млн крон и чистую прибыль – 8706 крон. Сопоставимые с прибылью суммы были выплачены членам правления в качестве вознаграждения. За 1938 год завод переработал 713 тонн металла и выпустил 542 тонны готовой продукции.

Храмы, в которых можно увидеть колокола, отлитые на таллиннском заводе «Айваз».

Церковь Вальяла на Сааремаа.

Foto: register.muinas.ee Бронзовый колокол церкви Вальяла с надписью: «Придите, ибо уже все готово. Лк. 14:18» Изготовлен на AS AIVAZ, 1935

Foto: register.muinas.ee Церковь в Лаатре, Тартумаа

Foto: Kaire Tooming/register.muinas.ee Бронзовый колокол церкви в Лаатре, отлитый на AS Aivaz. На колоколе надпись: AS Aivaz Tallinn 1938/ HÜÜDJA HÄÄL «Глас вопиющего».

Foto: register.muinas.ee

Впрочем, госорганы обоснованно подозревали, что Палитсер сознательно занижал прибыль своего предприятия. Бухгалтерские книги завода были полны умолчаний и подозрительных сделок.

Продать металл самому себе

Служащий министерства экономики Эстонии Освальд Ланнес, проверяя отчет AS Aivaz за 1937 год, заметил подозрительную тенденцию. В течение года завод закупал сырье – старый металл – у самых разных поставщиков, цена на лом колебалась от 3 до 11 сентов за килограмм. Но вот частный продавец лома Карл Керт всегда получал одну и ту же сумму – 8 сентов за килограмм. Керт поставил «Айвазу» 202 831 кг металла. Сам по себе контракт с фиксированной ценой мог бы не вызвать подозрений, но значительный объем вкупе с абсолютной неизвестностью продавца заставил Ланнеса задуматься. Когда старый металл продают государственные портовые мастерские или «Франц Крулль» – дело ясное, но кто же такой Карл Керт?

Вскоре выяснилось, что Керт был... шофером председателя правления завода «Айваз» Вольдемара Палитсера. Более того, он проживал в служебной квартире особняка Палитсера в Нымме. Вскоре незадачливый продавец металла уже давал показания.

Керт рассказал, что по предложению доктора Палитсера он составил девять счетов для предприятия «Айваз». По его словам, фактически закупкой старого металла занимался сам Палитсер, который обещал шоферу по полсента с каждого килограмма.

Вилла Вольдемара Палитсера в Нымме, по адресу Нурме, 47/49. Архитектор Фридрих Вендах.

Foto: Ajapaik

«У меня самого не было капитала для закупки старого металла. Доктор Палитсер не хотел проводить эту операцию от собственного имени. Другие члены правления об этом не знали. Я точно знаю, что старый металл в количестве, указанном в счетах, был предприятию передан, поскольку в счетах количество металла указывалось на основании приемных квитанций, выданных предприятием, – рассказывал властям Керт. – Я полагаю, что доктор Палитсер покупал старый металл по цене 6-6,5 сента за килограмм. Где доктор Палитсер приобретал этот металл, я не знаю».

Статья продолжается после рекламы

Зачем это делать? Сделка Вольдемара Палитсера и Карла Керта сулила совладельцу фирмы сразу несколько выгод. Во-первых, она позволяла ему выводить деньги из предприятия в личных целях. Во-вторых, благодаря высокой закупочной цене сырья – искусственно завышала себестоимость продукции завода, а значит занижала показатель прибыли. Тем самым государство недополучило налоги.

Хотя государственному аудитору удалось получить признание Карла Керта, Палитсер остался в правлении компании, и только уступил пост председателя другому совладельцу, Оттомару Таннбергу. Три года спустя после проверки, в 1940 году налоговые органы, наконец, официально признали, что схема была способом ухода от платежей, но формального наказания за уход от налогов и подлог отчетности Палитсер не понес. Юристы AS Aivaz настаивали на пересмотре результатов аудита несмотря на очевидность подлога. Этот процесс стал одним из последних для представлявшего завод «Айваз» Адо Бирка – не только известного адвоката, но и бывшего премьер-министра Эстонии. Уже вскоре Бирк был арестован советскими властями и в 1942 году погиб в лагере.

Комитет предприятия национализированного машиностроительного завода «Айваз». 1940

Foto: Ajapaik Забытая легенда Каламая Завод «Айваз» национализировали в августе 1940 года. Вместо прежних собственников руководить им был назначен комиссар Арнольд Рааг. В следующем году Государственный суд ЭССР прекратил дело о перепроданном металле и недоплаченных налогах, сославшись на полную смену юридической системы и системы собственности в стране. Сам обвиняемый не дожил до формального окончания процесса. Вольдемар Палитсер умер 5 июля 1939 года в Нарвской больнице. На личном авто он спешил в Вирумаа в гости к своему тестю, тоже промышленнику, и на одном из переездов на шоссе Таллинн-Нарва не успел вовремя разглядеть приближающийся поезд. Заметив, наконец, состав, Палитсер на полной скорости свернул в кювет и получил несовместимые с жизнью травмы. После смерти промышленника остались запутанные дела и крупные долги. Родственники Палитсера признали, что покойный пользовался средствами своих предприятий как личной кассой. При осмотре особняка Палитсера в Нымме адвокаты по наследственным делам обнаружили в том числе деньги AS Aivaz в персональном сейфе дельца. «Другие члены правления были пластилином в его руках», – писали газеты.

Новость о гибели Палитсера, члена правления и директора металлопромышленного предприятия AS Aivaz.

Foto: DIGAR

Скандальное дело о наследстве Палитсера тоже не было рассмотрено до конца: этому помешала смена власти в стране. В период немецкой оккупации Эстонии былые разбирательства пробовали возобновить, но вновь не успели завершить. Другие ключевые акционеры AS Aivaz, семья Таннберг уехали в эмиграцию. В 1990-х они получили частичную компенсацию за утраченную в Эстонии собственность. Сам таллиннский завод «Айваз» в конце 1940-х годов был ликвидирован как отдельное производство и влился в состав «Вольта». Сейчас на месте его довоенных корпусов жилой дом. Петербургский завод семьи Айваз, «Светлана», окончательно свернул деятельность лишь в XXI столетии. Его территория тоже отдана под новое строительство.