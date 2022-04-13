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    49-й день войны в Украине: Зеленский в Рийгикогу, задержан «кум Путина», укрепление ВСУ в Мариуполе

    Болельщик на матче Динамо Киев в ВаршавеФото: Scanpix

    Военное вторжение России в Украину продолжается уже 49-й день. Главное к полудню 13 апреля:

    День переговоров Украины и Эстонии: Алар Карис в Киеве, Владимир Зеленский в Рийгикогу. В среду президент Эстонии Алар Карис прибыл в Киев вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседа и Латвии Эгилсом Левитсом. Руководители государств встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить помощь украинским вооруженным силам и мирному населению, а также расследование военных преступлений России. Президент США Джо Байден уже назвал вторжение в Украину геноцидом.
    В 12 часов началось выступление Зеленского по видеосвязи в Рийгикогу. Оно транслируется на сайте или Youtube-канале парламента.
    Украина сообщила о задержании Виктора Медведчука. Вечером во вторник появились фотографии, где глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которого СМИ называют «кумом Путина», сидит в наручниках. Позже о том, что Медведчук задержан, рассказал Зеленский. «Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» в плохом смысле слова не сработало знаменитое «Поехали!».
    Медведчук проходит подозреваемым по делу о государственной измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. Дело заведено из-за поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах, когда в Донбассе шла война, пишет Meduza.
    Зеленский предложил обменять Медведчука на военнопленных. Также он заявил, что количество российских погибших приближается к 20 000.
    36-я бригада соединилась с полком «Азов» в Мариуполе. «Азов» получил существенное подкрепление, 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные возможности, защитники города «теперь уже совместно серьезно укрепили свой район обороны», отметил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.
    В Минобороны России рапортовало, что в Мариуполе якобы «добровольно сложили оружие и сдались в плен» 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Сами морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь, передали видеообращение, в котором рассказали, что они не оставили свои позиции и остаются верными Украине. Все это случилось после того, как в 36-й бригаде заявили, что власти страны больше не поддерживают их. В ВСУ затем это опровергли.
    Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ UnionPay. UnionPay оставалась единственной платежной системой, которая могла бы обеспечить международные расчеты по картам для россиян (Visa и MasterCard прекратили обслуживание). Число эмитированных карт UnionPay в России на сегодняшний день около полумиллиона, это в десять раз больше, чем на начало марта, пишет Коммерсант. Существенная часть из них - виртуальные, то есть предполагают использование для оплаты товаров в интернет-магазинах. Но с этим, выяснилось уже после получения карт, есть проблемы. Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay. Повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства. Но в UnionPay предпочитают не вмешиваться.
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