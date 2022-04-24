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    Telegraph: власти Британии намерены возобновить добычу угля

    Чтобы компенсировать отказ от поставок угля из России, власти Британии намерены открыть в стране первую за 30 лет угольную шахту, сообщает Telegraph.

    На месте многих закрытых в Британии угольных шахт теперь располагаются музеи.Фото: Jon Super, AP Photo
    Ранее британское правительство объявило о своем решении до конца нынешнего года полностью отказаться от поставок российского угля, пишет Telegraph.

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