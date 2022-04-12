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    Экоактивисты остановили эстонский поезд с российским углем

    Фото: Фото организаторов акции Elokapina

    Активисты Greenpeace и Elokapina (финское отделение Extinction Rebellion) перекрыли дорогу грузовому поезду эстонской государственной компании AS Operail в Финляндии во вторник днем.

    Поезд был гружен российским углем. Чтобы остановить его, участники акции заблокировали ворота порта Ханко.
    Operail перевозит российский уголь от финско-российской границы до порта Ханко, указывает Greenpeace. Уголь из Красноярска продает компания «Сибантрацит», принадлежащая олигарху Альберту Авдоляну. Она сотрудничает с «Ростехом», который находится под санкциями как оборонное предприятие.
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    6 апреля 2022
    Готовы ли страны ЕС полностью отказаться от импорта угля из России?
    У защитников природы на этот раз антивоенные призывы. «Обидно, что финские и эстонские госкомпании продолжают возить российские товары. Россия, которая напала на Украину, больше не должна получать от Запада ни единого евро. Санкции ЕС запоздали как для украинского народа, так и для изменения климата - действовать нужно сейчас, движение нужно остановить сейчас, а не всего через четыре месяца», - говорит пресс-секретарь Greenpeace Матти Лийматайнен.
    Elokapina считает предосудительным и морально недопустимым тот факт, что финское государство, государственная компания VR и портовый оператор KWH Logistics намерены на месяцы разрешить транзит российского угля и нефти по финским железным дорогам и портам, тем самым финансово поддерживая войну, и, кроме того, способствуя разрушительному воздействию на климат.
    4 фото
    Фото организаторов акции Elokapina
    Ежегодно через финские порты Коверхар, Тахколуото и Коккола проходит более 1 млн т российского угля.
    Пятый пакет санкций ЕС против России вводит эмбарго на поставки российского угля с августа 2022 года. Запрет распространится на приобретение, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива, если они происходят из России или экспортируются оттуда. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.
    Эстония резко снизила импорт угля в последние годы: с 44 000 т в 2018 году до 3800 т в 2020 году, по данным The U.S. Energy Information Administration. Но весь он ввозится из России: в 2021 году, по данным российской таможенной статистики, в Эстонию экспортировано 4400 т угля на 400 тыс. долларов.

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