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21 апреля 2022 в 14:01 Поделиться:









Государство готово выкупить причал для СПГ, если Alexela его построит

Министр экономики Таави Аас. Фото: Raul Mee

По словам министра экономики Таави Ааса, государство может гарантировать Alexela, что затраты на строительство инфраструктуры для СПГ-терминала окупятся, пишет ERR.

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Согласно плану, Эстония и Финляндия возьмут в аренду плавучий СПГ-терминал. Для того, чтобы уже осенью терминал мог быть запущен, обеим странам необходимо построить причалы для перетяжки. В Эстонии строительством терминала займется Alexela Grupp в сотрудничестве с инвестиционной компанией Infortar. Раннее член правления Alexela Grupp Марти Хяэль подчеркивал, что в компании ждут финансовых гарантий от правительства.

По словам Ааса, понятно, что Alexela, как частной компании, необходима гарантия того, что она сможет покрыть расходы независимо от политических решений.

Аас отмечает, что для этого есть несколько возможностей. Так, Elering готов выкупить причалы немедленно. Второй вариант, который предложила Alexela – аренда и возможность более позднего выкупа. Т.е. если в дальнейшем причал больше не будет использоваться, государство выкупит его, пояснил министр.

Alexela также попросила у правительства гарантий того, что политически взгляды не изменятся и в ближайшем будущем государство не вернется к закупке российского газа. Таави Аас подчеркивает, что правительство приняло решение прекратить закупать газ у России, однако важно, чтобы это сделали и другие участники газового рынка региона.

На данный момент с Финляндией ведутся переговоры о совместной аренде плавучего СПГ-терминала. Даже если соглашение не будет достигнуто, Финляндия арендует или выкупит СПГ-терминал самостоятельно. Кроме того, заинтересованность в проекте выразила и Латвия, добавил Аас.

Министр отмечает – важно, чтобы переговоры были завершены к концу апреля, иначе план запустить мощности по приему СПГ к осени может оказаться под угрозой. В случае реализации наихудшего сценария из государственного бюджета будет выделено 170 млн евро на закупку запасов газа.

Вице-канцлер министерства экономики Тимо Татар сообщил ERR, что в рамках дополнительного бюджета 20-30 млн евро предусмотрено на строительство причалов, а 10 млн евро в год – на аренду плавучего СПГ-терминала.