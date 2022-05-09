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    Авиакомпания EasyJet убирает кресла в самолетах из-за нехватки персонала

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Авиакомпания EasyJet планирует этим летом убрать часть кресел из своих самолетов, чтобы несмотря на нехватку персонала можно было летать и с меньшим количеством бортпроводников, пишет Postimees.

    В то время, когда путешествия быстро возвращаются к допандемическому уровню, вся авиация сталкивается с острой нехваткой персонала: EasyJet пытается решить проблему довольно крайними мерами и планирует убрать задний ряд сидений в своем самолете Airbus A319.
    По сообщению компании, в этом случае будут возможны полеты с тремя бортпроводниками вместо четырех.
    Руководство EasyJet считает, что это эффективный способ управления парком самолетов, который повысит гибкость реагирования авиакомпании на изменения рынка.
    Большинство авиакомпаний в настоящее время отчаянно ищут новых работников взамен уволенных во время пандемии, но эксперты прогнозируют, что кадровые проблемы сохранятся на срок до 12 месяцев.

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