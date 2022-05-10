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    Владелец Раквереского мясокомбината начинает сокращения

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    HKScan, финская материнская компания Раквереского мясокомбината, объявила о начале переговоров о сокращении штата в Финляндии. Всего в переговорах участвуют порядка 600 человек, пишет Äripäev.

    По данным компании, предлагаемые меры могут затронуть до 210 рабочих мест на птицефабрике в Раума – речь идет о сокращении или существенном изменении рабочих условий. В подразделении Эура подобные кадровые перестановки производиться не будут, отметили в компании.
    Целью переговоров HKScan является повышение конкурентоспособности и производительности финского птицеводства. Переговоры и другие меры направлены на экономию более 3 миллионов евро в год.
    HKScan Eesti еще не представил отчет за этот год. В 2020 году оборот HKScan Eesti составил 164,5 миллиона евро, а операционный убыток - 0,8 миллиона евро. Компания также несла операционный убыток в предыдущие два года.
    В целом оборот HKScan в прошлом году достиг 1,8 миллиарда евро, превысив оборот предыдущего года на 2 процента. Однако сопоставимая прибыль упала с 17 млн ​​евро до 14,5 млн евро. Концерн объявит результаты первого квартала завтра.

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