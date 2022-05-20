86-й день войны в Украине: Рубежное полностью разрушен, Зеленский - самый влиятельный человек мира по версии читателей Time
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал фото города Рубежное. По словам Гайдая, город разрушен до основания, в нём не осталось ни одного уцелевшего здания.
Идёт 86-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 20 мая.
13 человек погибли в Луганской области в результате штурма Северодонецка и Лисичанска (главных целей российского наступления
). Штурм успеха не имел
, и российские войска отступили, понеся тяжёлые потери
, сказал
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Шесть человек погибли, шесть получили ранения в результате обстрела Донецкой
и Харьковской областей
, сообщает "Украинская правда".
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб вооруженных сил Украины.
1908 защитников "Азовстали" сдались в плен
, передают
"РИА Новости" слова Сергея Шойгу. Официальные лица Украины ранее заявляли, что российским заявлениям в отношении "Азовстали" верить не стоит, а Украина не даёт информации, т.к. сейчас идут переговоры о спасении жизней людей.
Город Рубежное полностью разрушен, в нём не осталось ни одного уцелевшего здания
, сказал
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и показал фото города (заглавное фото этой статьи). Гайдай назвал город "вторым Мариуполем".
За всё время войны погибли 232 ребёнка
, пишет
Офис генпрокурора Украины.
Часть российских войск (260 солдат) вышли из Харькова
и перебазировались в Донецкую область, чтобы компенсировать потери, пишет
Институт исследования войны со ссылкой на украинское командование.
New York Times установила личности некоторых погибших в Буче
и утверждает, что нашла доказательства того, что этих людей убили российские солдаты.
Зеленский:
"Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать людей из-за границы".
Оккупированные территории Украины не войдут в состав России без референдума
, передают
"РИА Новости" слова Дмитрия Пескова.
Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов
. Теперь этот законопроект должен подписать Джо Байден, и тогда он вступит в силу.
США рассматривают возможность отменить санкции против Беларуси
на шесть месяцев ради экспорта украинского зерна, утверждает
Wall Street Journal.
Из всех стран ЕС больше всего от войны пострадала Словакия
, пишет
"Европейская правда". Еврокомиссия прогнозирует, что ВВП этой страны вырастет на 2,3%, в то время как до войны прогнозировался рост в 5%.
Главный акционер Avito продаёт свою долю.
Зеленский предлагает упростить поступление в ВУЗы для выпускников оккупированных территорий.
Читатели журнала Time назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком мира.
Этим фото Зеленского в Буче (от 4 апреля) журнал Time проиллюстрировал статью о выборе читателейФото: Роналдо Щемидт, Scanpix
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