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    96-й день войны в Украине: Россия продвинулась в Северодонецке, страны ЕС не договорились о введении санкций

    Бои за Северодонецк уже идут в черте города. В нем нет электричества, газа и воды.Фото: Арис Мессинис, Scanpix

    Идет 96-й день войны в Украине. Главное, что произошло к полудню 30 мая.

    Россия захватила автовокзал и гостиницу «Мир» в Северодонецке. По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестович, это нельзя считать «прорывом в город» т.к. здания находятся на самой окраине. Однако по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, бои уже идут на улицах Северодонецка. В городе нет электричества, газа и воды, интернет (Starlink от Илона Маска) работает только в больнице и гуманитарном центре.
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Российская авиация убила 320 украинских солдат, передает Министерство обороны РФ.
    По словам Генштаба ВСУ, российские войска сейчас совершают перегруппировку, чтобы возобновить наступление на Барвенково и Славянск.
    Украинские войска провели успешную контратаку на границе Херсонской и Николаевской областей, утверждает Институт исследования войны. Эта контратака не приведет к территориальным завоеваниям со стороны Украины, но замедлит укрепление российских позиций на захваченных территориях на юге Украины, считают аналитики института.
    Шесть человек погибли в результате обстрелов Донецкой, Луганской и Николаевской областей (а также боев в Северодонецке) передает «Украинская правда». Глава Луганской областной войсковой администрации Сергей Гайдай также сообщил о пропаже без вести трех врачей, первоначально эвакуированных из Северодонецка.
    Во время боев в Украине погиб российский подполковник, служивший в пресс-службе Министерства обороны РФ, пишут Медиазона и Стратегическое командование ВСУ.
    В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Это произошло том районе, где живёт т.н. «губернатор Запорожской области» (Мелитополь оккупирован Россией) Евгений Балицкий.
    Инвесторы в российские еврооблигации не получили платежи по процентам, что грозит России дефолтом, пишет Bloomberg. Российская же сторона утверждает, что выполнила все обязательства перед инвесторами, переведя деньги в «Национальный расчетный депозитарий». По словам министра финансов РФ, инвесторы могут забрать деньги, создав рублевый и валютный счета в российском банке.
    Страны ЕС не договорились о введении шестого пакета санкций (нефтяное эмбарго) против России. Обсуждение продолжится сегодня и завтра. Журналист «Радио Свобода» утверждает, что в новой версии санкционного пакета предлагается сделать исключение для трубопроводной нефти.
    Зеленский посетил Харьков и на месте уволил главу СБУ Украины в Харьковской области. «С первых дней войны он думал не о защите города, а о себе», - пояснил свое решение президент Украины.
    Президент Украины Владимир Зеленский в ХарьковеФото: Офис президента Украины, Scanpix
    В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор, передают «РИА Новости» слова т.н. «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилла Стремоусова. По его словам, теперь из области можно связаться с любым регионом России.

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