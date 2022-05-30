96-й день войны в Украине: Россия продвинулась в Северодонецке, страны ЕС не договорились о введении санкций
Бои за Северодонецк уже идут в черте города. В нем нет электричества, газа и воды.Фото: Арис Мессинис, Scanpix
Идет 96-й день войны в Украине. Главное, что произошло к полудню 30 мая.
Россия захватила автовокзал и гостиницу «Мир» в Северодонецке
. По мнению
советника Офиса президента Украины Алексея Арестович, это нельзя считать «прорывом в город» т.к. здания находятся на самой окраине. Однако по словам
главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, бои уже идут на улицах Северодонецка. В городе нет электричества, газа и воды, интернет (Starlink от Илона Маска) работает только в больнице и гуманитарном центре.
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. Российская авиация убила 320 украинских солдат
, передает
Министерство обороны РФ.
По словам Генштаба ВСУ, российские войска сейчас совершают перегруппировку, чтобы возобновить наступление на Барвенково и Славянск.
Украинские войска провели успешную контратаку
на границе Херсонской и Николаевской областей, утверждает
Институт исследования войны. Эта контратака не приведет к территориальным завоеваниям со стороны Украины, но замедлит укрепление российских позиций на захваченных территориях на юге Украины, считают аналитики института.
Шесть человек погибли в результате обстрелов Донецкой, Луганской и Николаевской областей (а также боев в Северодонецке) передает
«Украинская правда». Глава Луганской областной войсковой администрации Сергей Гайдай также сообщил о пропаже без вести трех врачей, первоначально эвакуированных из Северодонецка.
Во время боев в Украине погиб российский подполковник
, служивший в пресс-службе Министерства обороны РФ, пишут Медиазона
и Стратегическое командование ВСУ
.
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
. Это произошло том районе, где живёт т.н. «губернатор Запорожской области» (Мелитополь оккупирован Россией) Евгений Балицкий.
Инвесторы в российские еврооблигации не получили платежи по процентам, что грозит России дефолтом
, пишет Bloomberg
. Российская же сторона утверждает, что выполнила все обязательства перед инвесторами, переведя деньги в «Национальный расчетный депозитарий». По словам
министра финансов РФ, инвесторы могут забрать деньги, создав рублевый и валютный счета в российском банке
.
Страны ЕС не договорились о введении шестого пакета санкций (нефтяное эмбарго) против России
. Обсуждение продолжится сегодня и завтра. Журналист «Радио Свобода» утверждает
, что в новой версии санкционного пакета предлагается сделать исключение для трубопроводной нефти
.
Зеленский
посетил Харьков и на месте уволил главу СБУ Украины в Харьковской области
. «С первых дней войны он думал не о защите города, а о себе», - пояснил
свое решение президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в ХарьковеФото: Офис президента Украины, Scanpix
В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор
, передают
«РИА Новости» слова т.н. «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилла Стремоусова. По его словам, теперь из области можно связаться с любым регионом России.
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