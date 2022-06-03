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    Ратас: Каллас положила конец этому правительству еще несколько недель назад

    По словам главы Центристской партии Юри Ратаса, он узнал о планах премьер-министра Каи Каллас за пару минут до того, как новость появилась в СМИ.Фото: Liis Treimann

    Лидер центристов Юри Ратас признался, что не знал о точных планах премьер-министра по роспуску правительства, однако, по его словам, Каллас положила конец правящей коалиции еще несколько недель назад.

    «Сегодня она лишь окончательно подтвердила это решение. Да, действительно, я не знал о ее сегодняшних планах. Кая Каллас позвонила мне лишь за пару минут до того, как новость вышла в СМИ», – сказал Ратас в прямом эфире выпуска новостей на Vikerraadio и поблагодарил министров от Центристской партии за проделанную работу.
    Ратас считает, что когда речь идет о развале правительства, это должно происходить посредством заявления об отставке со стороны премьер-министра, пишет rus.err.ee.
    «Что планирует Партия реформ, мне, даже в теории, комментировать сложно. Мы приняли информацию во внимание. Вечером состоится совещание правления Центристской партии, и мы намерены определить свои дальнейшие шаги», – добавил председатель Центристской партии.
    Ратас заверил, что разговоры идут с представителями всех политических сил. В том числе, с бывшими партнерами по коалиции – партиями «Отечество» и EKRE.

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