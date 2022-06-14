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    Банк Эстонии повысил прогноз по инфляции до 15,1%

    В следующем году Центробанк ожидает замедления роста цен до 4,3%.Фото: Shutterstock

    Во вторник, 14 июня, Банк Эстонии опубликовал обновленный экономический прогноз, согласно которому в этом году ожидается рост цен до 15,1% и экономический рост – до 1,5%.

    Если весной Банк Эстонии прогнозировал снижение ВВП в постоянных ценах на 0,40%, то теперь прогнозируется экономический рост до 1,5%, пишет rus.err.ee.
    В следующем году Центробанк ожидает замедления роста цен до 4,3%: «Поскольку будущие сделки на газ, электричество и нефть из-за устойчивого геополитического напряжения не показывают в ближайшее время признаков удешевления, то потребительская корзина на долгое время будет оставаться более дорогой, чем прогнозировалось ранее».
    Если в конце марта Центробанк прогнозировал уровень безработицы в размере 6,7%, то сейчас Банк Эстонии скорректировал этот прогноз до 5,6%.
    Прогнозируемый Центробанком рост уровня заработных плат также скорректирован с прежних 7,9 до 10,7%.

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