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    Минфин РФ засекретил данные по расходам бюджета

    Теперь оперативно узнать объем ежемесячных расходов на экономику, социальные обязательства и войну невозможно.Фото: Shutterstock

    Минфин России с мая 2022 года изъял из публичного доступа оперативную информацию об исполнении всех расходов федерального бюджета и данные об источниках финансирования его дефицита, следует из сообщения ведомства. В апреле бюджетная статистика показала рост военных расходов России почти в 2,5 раза и снижение ненефтегазовых доходов, пишет The Bell.

    В опубликованных сегодня данных министерства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам.
    Профицит бюджет за январь-май 2022 года составил 1,495 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина. Данные за май засекречены. В апреле был зафиксирован первый помесячный дефицит бюджета.
    Объем всех доходов за пять месяцев текущего года достиг 12,043 трлн руб. (нефтегазовые доходы составили 5,658 трлн руб., а ненефтегазовые – 6,385 трлн руб.) Объем расходов за январь-май достиг 10,5 трлн руб.
    Минфин связал закрытие статистики «с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Россию и отдельные лица». С позиции ведомства, засекречивание данных «поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций».
    В условиях закрытия беспрецедентного объема экономической статистики бюджетная статистика позволяла оценить расходные приоритеты госбюджета. Так, расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» в апреле 2022 года в номинальном выражении выросли почти в 2,5 раза, или на 130% (почти 630 млрд рублей против 275 млрд рублей в апреле 2021 года).
    Теперь оперативно узнать объем ежемесячных расходов на экономику, социальные обязательства и войну невозможно.

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