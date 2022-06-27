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27 июня 2022 в 7:07 Поделиться:









Финляндия снимает коронавирусные ограничения на внешних границах

Ожидается, что снятие ограничений Финляндией приведет к увеличению количества туристов. Фото: граница между Россией и Финляндией. Фото: Shuttertock

Финляндия снимает коронавирусные ограничения на внешних границах с 30 июня, т.е. путешественникам из третьих стран больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19.

Ожидается, что снятие ограничений приведет к увеличению количества туристов. В частности, может увеличиться трафик на восточной границе Финляндии, сообщает Yle

На объемы перевозок будут влиять такие факторы, как желание россиян путешествовать и количество действующих виз.

Возможные ограничения на выезд из России в июле пока неизвестны. В данный момент Россия ограничивает выезд своих граждан из страны через сухопутные пункты пропуска в туристических целях.

Контроль на внутренних границах ЕС закончился в начале года.