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1 июля 2022 в 6:36 Поделиться:









Больничная касса подтвердила четыре случая ущерба здоровью из-за вакцины

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Фото: Liis Treimann

С 1 мая 2022 года люди, получившие серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против вируса Covid-19 в Больничную кассу Эстонии, имеют возможность подать заявление на получение компенсации. Итого за два месяца в Больничную кассу поступило 872 заявления, в четырех случаях из которых установлена причинно-следственная связь между причинением вреда здоровью и вакцинацией, сообщила пресс-служба кассы.

Процедура подачи заявлений может длиться в общей сложности до 150 дней, поэтому окончательный результат рассмотрения всех заявок, поданных на сегодняшний день, пока неизвестен. По словам Рихо Пеека, руководителя финансового отдела Больничной кассы, на сегодняшний день по четырем вышеупомянутым заявкам уже произведены выплаты. «Всего из фонда страхования вакцин мы провели выплаты на общую сумму 8000 евро, а сумма каждой выплаты пока составляет 2000 евро во всех случаях», — добавил Пеек.

Руководитель проекта Фонда страхования вакцинанций Рейли Кабер сказала, что на сегодняшний день решение об отказе в компенсации было принято по 175 заявлениям, которые не соответствовали требованиям, установленным в регулирующем выплаты исполнительном акте. «В Больничную кассу в основном обращаются люди с проблемами со здоровьем, связанными с затрудненным дыханием, учащенным сердцебиением или с болями в суставах или во время передвижения. Другие жалобы включают сердечный приступ, головокружение и нарушение равновесия. Также среди жалоб присутствуют кожная сыпь, зуд и отек ног, а также тромбы», — добавила Кабер.

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Ущерб здоровью должен длиться не менее четырех месяцев или закончиться смертью человека и возникшее расстройство здоровья должно быть документально подтверждено врачом», — пояснила она. Оценку связи между ущербом для здоровья и проведенной вакциной проводит Департамент Лекарств Эстонии.

Больничная касса рекомендует перед подачей заявления на компенсацию проконтролировать условия и убедиться, что заявление соответствует требованиям выплаты компенсации. Информацию о страховании вакцин и ее критериях можно найти на интернет-сайте www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.

Большинство поданных заявлений поступило в Больничную кассу через Портал Пациента www.digilugu.ee, но, к сожалению, некоторые заявления, поступившие в Больничную кассу, не были заполнены должным образом. Больничная касса рекомендует независимо от того, подается ли заявление с помощью Портала Пациента, по электронной почте или через письмо, проверить, заполнены ли все необходимые поля данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документы. Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и Департамент Лекарств будут заниматься просмотром медицинской документации заявителя. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек сам должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением.

В 2022 году случаи расстройства здоровья, вызванные вакцинами против Covid-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом. С 2023 года страхование вакцинаций будет распространено на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.