135-й день войны в Украине: министры G7 бойкотировали Лаврова, Канада готовит исключения для санкций против России
Краматорск называют одной из следующих целей России.Фото: Scanpix, Мигель Медина
Идет 135-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 8 июля.
Россия добилась частичных успехов при наступлении на Верхнекаменское (направление на Краматорск), а также при атаке села Веселая Долина и поселка Спорное (направление на Бахмут), где войска пытаются закрепиться, пишет Генштаб ВСУ. Атаки россиян на села Богородичное (направление на Славянск), Сосновка (направление на поселок Слобожанское) и Дементиевка (Харьковская область) ВСУ отбили.
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