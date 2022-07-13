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13 июля 2022 в 9:10 Поделиться:









KV.EE: средняя цена квадратного метра жилья в Таллинне за год выросла на 30%

Наибольший рот цен был зафиксирован в районе Хааберсти – стоимость квадратного метра жилья в этом районе составляет 3496 евро, что на 39% больше, чем в прошлом году. Фото: Shutterstock

В июне этого года на портале недвижимости kv.ee на продажу было выставлено 3554 столичных квартиры, что на 11% меньше, чем за этот же период прошлого года – средняя стоимость квадратного метра квартир за год увеличилась с 2648 до 3454 евро, то есть выросла на 30%.

По сравнению с показателями за предыдущий год, в этом году количество предложений по продаже квартир сократилось во всех районах Таллинна, за исключением Старого города, передает rus.err.ee.

Что касается цен на недвижимость, то они выросли во всех районах Таллинна без исключения.

Минимальный рост цен был зафиксирован в Кадриорге – за год цены на квартиры в этом районе выросли до 4206 евро/м², то есть увеличились на 17%.

Наибольший рот цен был зафиксирован в районе Хааберсти – стоимость квадратного метра жилья в этом районе составляет 3496 евро, что на 39% больше, чем в прошлом году; причиной столь резкого роста цен стало появление в этом районе большого количества новостроек.