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Лаура Сакс

18 июня 2022 в 9:02 Поделиться:









Девелопер: рынок недвижимости стабилизируется, но нас ждет дефицит новостроек

По словам Айна Кивисаара, о крахе рынка недвижимости говорят с 2012 года, однако с того периода цены на недвижимость выросли на 100-150%. Фото: Raul Mee

Глава девелоперской компании Metro Capital Айн Кивисаар опровергает слухи о том, что в ближайшее время рынок недвижимости ждет крах. Он отмечает, что цены, действительно, снизятся, однако на рынке новостроек стоит ожидать дефицита.

По словам Кивисаара, о крахе рынка недвижимости говорят с 2012 года, однако с того периода цены на недвижимость выросли на 100-150%. В прошлом году цены взлетели до небес, и сейчас начинают возвращаться на землю, поскольку на некоторые объекты просто не найти покупателей. Это означает не общее падение цен, а скорее их стабилизацию, подчеркивает эксперт.

В начале войны серьезной проблемой для строителей стал металл, поскольку были прекращены поставки из России, Беларуси и Украины. Сейчас, по словам девелопера, проблема решена и найдены альтернативные цепочки поставок. Снизились и цены.

До довоенного периода упала и закупочная стоимость металлолома: «Это ясно показывает тенденцию к тому, что цены возвращаются к норме. Было много спекуляций – люди боялись, что стоимость металла вырастет в два-три раза. Очень многие владельцы складов металла смогли заработать на этом значительную прибыль».

В то же время эксперт признает, что некоторые проблемы с доступностью сырья остались. Так, по-прежнему вызывает беспокойство битум: «Если нужно построить отрезок асфальта или дорогу, то сейчас с битумом довольно сложно».

Кивисаар надеется, что к концу года ситуация стабилизируется еще больше. «Надеюсь, что это приведет к тому, что девелоперы осмелятся начинать строительство новых проектов. Последние несколько месяцев были очень, очень тихими, и это одна из причин, почему в продаже так мало новых квартир», – поясняет он.

В ближайшее время предложений квартир в новостройках будет еще меньше. Эксперт считает, что к концу лета всё будет раскуплено, а осенью прилавки будут пустыми.