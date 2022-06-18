  • Поделиться:

    Девелопер: рынок недвижимости стабилизируется, но нас ждет дефицит новостроек

    По словам Айна Кивисаара, о крахе рынка недвижимости говорят с 2012 года, однако с того периода цены на недвижимость выросли на 100-150%.Фото: Raul Mee

    Глава девелоперской компании Metro Capital Айн Кивисаар опровергает слухи о том, что в ближайшее время рынок недвижимости ждет крах. Он отмечает, что цены, действительно, снизятся, однако на рынке новостроек стоит ожидать дефицита.

    По словам Кивисаара, о крахе рынка недвижимости говорят с 2012 года, однако с того периода цены на недвижимость выросли на 100-150%. В прошлом году цены взлетели до небес, и сейчас начинают возвращаться на землю, поскольку на некоторые объекты просто не найти покупателей. Это означает не общее падение цен, а скорее их стабилизацию, подчеркивает эксперт.
    В начале войны серьезной проблемой для строителей стал металл, поскольку были прекращены поставки из России, Беларуси и Украины. Сейчас, по словам девелопера, проблема решена и найдены альтернативные цепочки поставок. Снизились и цены.
    До довоенного периода упала и закупочная стоимость металлолома: «Это ясно показывает тенденцию к тому, что цены возвращаются к норме. Было много спекуляций – люди боялись, что стоимость металла вырастет в два-три раза. Очень многие владельцы складов металла смогли заработать на этом значительную прибыль».
    В то же время эксперт признает, что некоторые проблемы с доступностью сырья остались. Так, по-прежнему вызывает беспокойство битум: «Если нужно построить отрезок асфальта или дорогу, то сейчас с битумом довольно сложно».
    Кивисаар надеется, что к концу года ситуация стабилизируется еще больше. «Надеюсь, что это приведет к тому, что девелоперы осмелятся начинать строительство новых проектов. Последние несколько месяцев были очень, очень тихими, и это одна из причин, почему в продаже так мало новых квартир», – поясняет он.
    В ближайшее время предложений квартир в новостройках будет еще меньше. Эксперт считает, что к концу лета всё будет раскуплено, а осенью прилавки будут пустыми.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Девелопер: рынок недвижимости стабилизируется, но нас ждет дефицит новостроек
Bolt грозит штраф в Норвегии из-за неприемлемых офисных условий
Цены на нефть упали до четырёхнедельного минимума
Влияние санкций
Шестой пакет санкций: есть ли причины для паники?
В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста юридической фирмы Sorainen.
В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста юридической фирмы Sorainen.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Американский производитель косметики Revlon объявил о банкротстве
Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Иностранцы работают только на заводах? Шесть мифов о временной работе
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
Все мнения
Эпицентр
Горькая правда: самые умные зафиксировали цену на электроэнергию еще зимой Что же делать остальным?
Когда прошлой зимой биржевые цены на электричество били все мыслимые рекорды, продавцы электроэнергии советовали потребителям не торопиться фиксировать цену в договоре: дескать, переходить на пакет с фиксированной ценой будет намного выгодней летом, когда электроэнергия подешевеет.
Когда прошлой зимой биржевые цены на электричество били все мыслимые рекорды, продавцы электроэнергии советовали потребителям не торопиться фиксировать цену в договоре: дескать, переходить на пакет с фиксированной ценой будет намного выгодней летом, когда электроэнергия подешевеет.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: эпоха обанкротилась!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение