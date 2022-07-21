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    На втором тендере по закупке газа в госрезерв снова удалось купить только 10% объема

    С поставщиками будут заключены договоры на поставку 100 гигаватт-часов природного газа при необходимом объеме один тераватт-час.Фото: Shutterstock

    На второй тендер, объявленный Центром госрезерва для закупки природного газа, поступили заявки только на 10% необходимого объема, как и во время первого конкурса.

    Результаты второго тендера выяснились 20 июля и информация о них была включена в повестку первого заседания нового правительства, которое состоится в четверг, передает rus.err.ee.
    На конкурс поступило 4 предложения. Все предложения были признаны успешными, и с поставщиками будут заключены договоры на поставку 100 гигаватт-часов природного газа при необходимом объеме один тераватт-час. По результатам первого тендера также было закуплено 100 гигаватт-часов.
    Резерв должен составить один тераватт-час, что соответствует 20% годового потребления газа в Эстонии.

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