На втором тендере по закупке газа в госрезерв снова удалось купить только 10% объема
С поставщиками будут заключены договоры на поставку 100 гигаватт-часов природного газа при необходимом объеме один тераватт-час.Фото: Shutterstock
На второй тендер, объявленный Центром госрезерва для закупки природного газа, поступили заявки только на 10% необходимого объема, как и во время первого конкурса.
Результаты второго тендера выяснились 20 июля и информация о них была включена в повестку первого заседания нового правительства, которое состоится в четверг, передает rus.err.ee.
На конкурс поступило 4 предложения. Все предложения были признаны успешными, и с поставщиками будут заключены договоры на поставку 100 гигаватт-часов природного газа при необходимом объеме один тераватт-час. По результатам первого тендера также было закуплено 100 гигаватт-часов.
Резерв должен составить один тераватт-час, что соответствует 20% годового потребления газа в Эстонии.
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