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    AirBnB и Bolt должны будут сообщать налоговой сведения о заработке работников и партнеров

    На данный момент обмен данными между платформами и налоговыми органами осуществляется на добровольной основе.Фото: Liis Treimann

    Министерство финансов отправило на согласование законопроект, согласно которому операторы платформ, такие как Bolt и AirBnB, должны будут подавать в Налогово-таможенный департамент (MTA) информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформах, и доходах, которые они получают, пишет Ärileht.

    «Такие платформы, как AirBnB, Bolt и Uber, являются новыми бизнес-моделями. К сожалению, сейчас у нас мало информации о закулисье таких бизнес-моделей – мы не знаем, сколько платформ действуют в Эстонии и сколько транзакций они в действительности совершают. Повышение прозрачности поможет снять обвинения в искажении конкуренции и возможном налоговом мошенничестве», – так министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус пояснила необходимость изменений.
    В результате изменений будут введены четкие правила, на основании которых платформы должны начать делиться информацией о доходах, полученных через них. «Например, нет необходимости предоставлять данные о так называемых неактивных продавцах, которые не совершали никаких сделок в течение года или совершали их в очень небольшом объеме», – пояснила вице-канцлер по финансовой и налоговой политике Эвелин Лийвамяги.
    На данный момент обмен данными с платформами осуществляется на добровольной основе.
    Начиная с 2023 года операторы платформ должны будут начать собирать информацию о «продавцах», как о физических, так и юридических лицах, и отправлять ее в MTA не позже конца января следующего года.
    Если продавец услуг откажется предоставлять менеджеру платформы необходимые данные, то тот имеет право закрыть его учетную запись, не переводить плату и запретить регистрацию на платформе в будущем.
    Если же сама платформа откажется от предоставления данных, то MTA может добавить предупреждение на ее сайт, а в крайнем случае – заблокировать платформу.

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