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24 июля 2022 в 12:03 Поделиться:









Хаос в аэропортах продолжается: «это эпидемия»

Хаос в аэропортах по всему миру вызван прежде всего нехваткой рабочей силы. Фото иллюстративное. Фото: Scanpix

Сектор авиации продолжает испытывать сложности: из-за нехватки персонала: рейсы отменяются или задерживаются, а багаж теряется. Эпицентром хаоса стала Европа, однако пострадали и американские авиакомпании, пишет Äripäev.

«В европейских аэропортах повсюду проблемы, — сказал Акбар Аль Бакер, исполнительный директор Qatar Airways. – Во Франции мы сталкиваемся с теми же проблемами… Бельгия, Нидерланды, Германия. На самом деле это эпидемия».

The Financial Times рассказывает историю Мариви Райт, чей случай можно охарактеризовать как «отпуск из ада». В аэропорту Нью-Йорка произошел сбой систем Air France, и экипажу пришлось оформлять выдачу багажа вручную. Из-за этого женщина пропустила два стыковочных рейса. По первоначальному плану она должна был вылететь из Нью-Йорка в Париж, а оттуда в Испанию, чтобы навестить свою 83-летнюю мать. В итоге она прибыла в Малагу через 12 часов, однако свой багаж найти не смогла.

Хаос в аэропортах по всему миру вызван прежде всего нехваткой рабочей силы. Во время пандемии коронавируса туристический сектор сократил большое количество работников, которые уже нашли себя в других секторах.

Проблемы наблюдаются и в аэропортах Финляндии. Авиакомпания Finnair сообщала, что в день задерживаются десятки багажей. Это вызвано нехваткой ресурсов у партнеров.

«Важные вещи, такие как лекарства, всегда лучше упаковывать в ручную кладь», – отмечает финская авиакомпания, советуя путешественникам по возможности брать с собой только ручную кладь.

Снятие коронавирусных ограничений привело к возвращению путешественников, однако авиакомпании и аэропорты не могут удовлетворить возросший спрос. Кроме того, на ситуацию влияют и забастовки летчиков и работников авиационной отрасли.