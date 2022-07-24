Хаос в аэропортах продолжается: «это эпидемия»
Хаос в аэропортах по всему миру вызван прежде всего нехваткой рабочей силы. Фото иллюстративное.Фото: Scanpix
Сектор авиации продолжает испытывать сложности: из-за нехватки персонала: рейсы отменяются или задерживаются, а багаж теряется. Эпицентром хаоса стала Европа, однако пострадали и американские авиакомпании, пишет Äripäev.
«В европейских аэропортах повсюду проблемы, — сказал Акбар Аль Бакер, исполнительный директор Qatar Airways. – Во Франции мы сталкиваемся с теми же проблемами… Бельгия, Нидерланды, Германия. На самом деле это эпидемия».
The Financial Times рассказывает историю Мариви Райт, чей случай можно охарактеризовать как «отпуск из ада». В аэропорту Нью-Йорка произошел сбой систем Air France, и экипажу пришлось оформлять выдачу багажа вручную. Из-за этого женщина пропустила два стыковочных рейса. По первоначальному плану она должна был вылететь из Нью-Йорка в Париж, а оттуда в Испанию, чтобы навестить свою 83-летнюю мать. В итоге она прибыла в Малагу через 12 часов, однако свой багаж найти не смогла.
Хаос в аэропортах по всему миру вызван прежде всего нехваткой рабочей силы. Во время пандемии коронавируса туристический сектор сократил большое количество работников, которые уже нашли себя в других секторах.
Проблемы наблюдаются и в аэропортах Финляндии. Авиакомпания Finnair сообщала, что в день задерживаются десятки багажей. Это вызвано нехваткой ресурсов у партнеров.
«Важные вещи, такие как лекарства, всегда лучше упаковывать в ручную кладь», – отмечает финская авиакомпания, советуя путешественникам по возможности брать с собой только ручную кладь.
Снятие коронавирусных ограничений привело к возвращению путешественников, однако авиакомпании и аэропорты не могут удовлетворить возросший спрос. Кроме того, на ситуацию влияют и забастовки летчиков и работников авиационной отрасли.
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