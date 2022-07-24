  • Поделиться:

    Хаос в аэропортах продолжается: «это эпидемия»

    Хаос в аэропортах по всему миру вызван прежде всего нехваткой рабочей силы. Фото иллюстративное.Фото: Scanpix

    Сектор авиации продолжает испытывать сложности: из-за нехватки персонала: рейсы отменяются или задерживаются, а багаж теряется. Эпицентром хаоса стала Европа, однако пострадали и американские авиакомпании, пишет Äripäev.

    «В европейских аэропортах повсюду проблемы, — сказал Акбар Аль Бакер, исполнительный директор Qatar Airways. – Во Франции мы сталкиваемся с теми же проблемами… Бельгия, Нидерланды, Германия. На самом деле это эпидемия».
    The Financial Times рассказывает историю Мариви Райт, чей случай можно охарактеризовать как «отпуск из ада». В аэропорту Нью-Йорка произошел сбой систем Air France, и экипажу пришлось оформлять выдачу багажа вручную. Из-за этого женщина пропустила два стыковочных рейса. По первоначальному плану она должна был вылететь из Нью-Йорка в Париж, а оттуда в Испанию, чтобы навестить свою 83-летнюю мать. В итоге она прибыла в Малагу через 12 часов, однако свой багаж найти не смогла.
    Хаос в аэропортах по всему миру вызван прежде всего нехваткой рабочей силы. Во время пандемии коронавируса туристический сектор сократил большое количество работников, которые уже нашли себя в других секторах.
    Проблемы наблюдаются и в аэропортах Финляндии. Авиакомпания Finnair сообщала, что в день задерживаются десятки багажей. Это вызвано нехваткой ресурсов у партнеров.
    «Важные вещи, такие как лекарства, всегда лучше упаковывать в ручную кладь», – отмечает финская авиакомпания, советуя путешественникам по возможности брать с собой только ручную кладь.
    Снятие коронавирусных ограничений привело к возвращению путешественников, однако авиакомпании и аэропорты не могут удовлетворить возросший спрос. Кроме того, на ситуацию влияют и забастовки летчиков и работников авиационной отрасли.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Всемирные забастовки угрожают и без того хрупкой экономике
Одна из самых богатых женщин Эстонии вывела миллион евро дивидендов
Хаос в аэропортах продолжается: «это эпидемия»
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Danske Bank не будет выплачивать дивиденды из-за дела об отмывании денег в Эстонии
Danske Bank не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, поскольку переговоры с властями Дании и США относительно скандала с отмыванием денег в Эстонии все еще продолжаются, пишет
Danske Bank не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, поскольку переговоры с властями Дании и США относительно скандала с отмыванием денег в Эстонии все еще продолжаются, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
Что жители Эстонии думают о феминизме?
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Аналитик: придется учиться жить с «медведями»
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
Все мнения
Эпицентр
Медсестра из Эстонии вывозила украинцев из прифронтовых регионов
Медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Дина Пильдер свой летний отпуск провела, работая в Украине на «скорой помощи». Она помогала вывозить на Запад беженцев, для которых самостоятельная эвакуация была проблематичной.
Медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Дина Пильдер свой летний отпуск провела, работая в Украине на «скорой помощи». Она помогала вывозить на Запад беженцев, для которых самостоятельная эвакуация была проблематичной.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение