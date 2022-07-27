Новости

27 июля 2022 в 8:51 Поделиться:









Владелец эстонской компании, которая может быть замешана в краже украинского зерна, отрицает обвинения

В июле побережья Черного моря было остановлено грузовое судно «Жибек Жолы», идущее под российским флагом, предположительно перевозившее украденное из Украины зерно. Фото: OZAN KOSE

В начале июля местные СМИ писали о судне, перевозившем предположительно украденное украинское зерно в Турцию. Несмотря на то, что судно шло под российском флагом, договор купли-продажи зерна был заключен между эстонской компанией Mangelbert OÜ и турецкой стороной. Владелец компании Сергей Пухно отрицает все обвинения и утверждает, что из-за публикации в СМИ его фирма терпит колоссальные убытки, а в социальных сетях против него началась травля и даже появились угрозы убийства, пишет Rus.Delfi.

В июле побережья Черного моря было остановлено грузовое судно «Жибек Жолы», идущее под российским флагом. Сотрудник Министерства иностранных дел Украины сообщил, что «Жибек Жолы» отгрузил от 4,5 до 7 тысяч тонн зерна из оккупированного Россией порта Бердянск на юге Украины.

Судно «Жибек Жолы» принадлежит «дочке» Казахстанской железнодорожной компании (КТЖ), но сдается в аренду петербургскому ООО Green Line, которое, в свою очередь, подписало долгосрочный контракт с эстонской компанией Mangelbert OÜ на перевозку зерна из Украины в Турцию. КТЖ утверждает, что обе компании заявили, что не подвергаются санкциям со стороны США, ЕС или других объединений.

По данным КТЖ, представитель Mangelbert OÜ сообщил им, что зерно вывезено из Украины по просьбе и с согласия Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот вопрос надо решать, но «по сути это вопрос между Эстонией и Турцией».

Глава Mangelbert OÜ Сергей Пухно объясняет, что компания не имеет к данному грузу никакого отношения: «Все дело в том, что этот пароход „Жибек Жолы“ ранее выполнял несколько рейсов с нами. У нас был подписан с ними договор об аренде парохода на время перевозки товара – пшеничных отрубей. Конкретно к этому грузу мы отношения не имеем. Да, мы это судно фрахтовали (нанимали для перевозки груза, – ред.). Более того, у нас с ним был подписан фрахт еще на 1 рейс, который должен был состояться с 30 июня по 1 июля, должен был идти под отруби в Ейск. Но так как у нас отруби задерживались, к нам обратились судовладельцы (российская компания Green-Line LLC, которая базируется в Санкт-Петербурге –ред.) с просьбой совершить в этом промежутке дополнительный рейс, но без нас».

Пухно утверждает, что его имя всплыло в истории лишь потому, что владелец судна, Казахстанская железнодорожная компания (КТЖ), основываясь на предыдущих договорах, решила, что и этот груз принадлежит Mangelbert OÜ.

По словам предпринимателя, из-за публикации в СМИ компании пришлось зафрахтовать новое судно, понести серьезные убытки и оправдываться перед банками, один из которых решил полностью прекратить договорные отношения. Теперь, говорит Пухно, компания не может выплатить работникам зарплату и планирует обращаться в налоговую; более того, сам бизнесмен получает угрозы в свой адрес.