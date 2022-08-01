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    Две трети работников до сих пор не потребовали прибавки к зарплате

    Результаты опроса, проведенного по заказу банка Citadele, говорят о том, что 58% работников в Эстонии до сих пор не потребовали повышения зарплаты, чтобы как-то компенсировать удорожание жизни, передает портал rus.err.ee.

    5% работников в Эстонии просто не осмеливаются просить начальство о повышении зарплаты.Фото: MATTHIAS BALK
    При этом, согласно опросу по заказу Citadele, 15% сотрудников эстонских предприятий и учреждений уже попросили работодателей поднять им зарплату, а 12% собираются это сделать, сообщает rus.err.ee.
    Как выяснилось, 15% работников вообще не станут требовать более высокой зарплаты, потому что знают, что все равно ее не получат.
    Еще 5% работников в Эстонии, оказывается, просто не осмеливаются просить начальство о повышении зарплаты.
    Среди мужчин повышения зарплаты уже потребовали 18%, среди женщин – 12%.
    В общей сложности до сих пор не попросили прибавки к жалованью 58% – то есть, почти две трети респондентов опроса, проведенного по заказу Citadele.

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