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    Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

    Как сообщает BBC News, первое груженое зерном судно покинуло порт Одессы в рамках соглашения по разблокированию черноморских портов.

    По словам украинских властей, в ближайшие недели из портов Одесской области должны отправиться еще 16 судов с зерном.Фото: Oleksandr Kubrakov
    Информацию о том, что зерновоз вышел из южного порта Одессы рано утром в понедельник, подтвердили официальные лица Украины и Турции, передает BBC News.

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