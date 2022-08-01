Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Предприниматель с Уолл-Стрит: нам следует больше беспокоиться о ценах на продовольствие, чем о ценах на топливо

По оценке главы крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка, о продовольственной инфляции говорят слишком мало.