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24 июля 2022 в 10:08 Поделиться:









Минобороны РФ подтвердило удар по одесскому порту

Порт Одессы был обстрелян утром 23 июля. Фото иллюстративное, Одесса, 19 июля. Фото: OLEKSANDR GIMANOV, Scanpix

Минобороны РФ в воскресенье, 24 июля, подтвердило нанесение ракетного удара по порту Одессы, передает «Медуза».

По версии российского ведомства, удар был нанесен по находящемуся на территории порта судоремонтному заводу. В результате удара был уничтожен украинский военный корабль, а также склад противокорабельных ракет «Harpoon».

Помимо этого, заявили в Минобороны РФ, ударом были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту украинских военных кораблей.

Порт Одессы был обстрелян утром 23 июля. Украинское командование утверждало, что удар был нанесен по той части порта, где находилось зерно (позже военные заявили, что зернохранилище не пострадало).

В день накануне удара в Стамбуле были заключены соглашения, регулирующие экспорт украинского зерна по морю, в том числе из Одессы. В украинской версии документа было прописано, что стороны не будут нападать в том числе на портовые сооружения, к которым относится договоренность.