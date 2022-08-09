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    Эксперты: главная причина высоких цен на электроэнергию – ее дефицит в Балтийском регионе

    Раньше поддерживать цены в нашем регионе на приемлемом уровне помогал также импорт электроэнергии из России, но теперь этой возможности не стало, подчеркивают эксперты. Фото: Andras Kralla

    В понедельник среднесуточная биржевая цена электроэнергии составила 500,61 евро за мегаватт-час, что является новым рекордом. Эксперты объясняют, что главная причина роста цен на электроэнергию – это ее дефицит, передает rus.err.ee.

    «Главная причина нынешней ситуации – дефицит электроэнергии во всем Балтийском регионе. Потребление электроэнергии после пандемии растет, а предложение сокращается, и ясно, что в такой ситуации цена повышается. В условиях дефицита уже не приходится надеяться на саморегуляцию рынка и на заметное снижение цен», – считает председатель Совета по энергетике при Академии наук Арви Хамбург.
    Раньше поддерживать цены в нашем регионе на приемлемом уровне помогал также импорт электроэнергии из России, но теперь этой возможности не стало.
    «Еще в недавнем прошлом Латвия и Литва в отдельные месяцы удовлетворяли половину своей потребности в электроэнергии за счет импорта из России. У Литвы и Латвии есть собственные мощности для выработки электроэнергии, но беда в том, что они вырабатывают его в основном из природного газа, цена которого сейчас тоже рекордно высока. А на электробирже цена ориентируется именно на цену самых дорогих производителей», – сказал член совета Eesti Energia Эйнари Кизел.
    Завотделом энергетики Министерства экономики Яанус Уйга добавил, что в ближайшие месяцы низких цен на электроэнергию можно не ждать.

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