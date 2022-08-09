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    Минэкономики подготовило проект поправок к Закону о рынке электроэнергии

    Потребители смогут продолжать пользоваться своим текущим тарифным планом или поменять его на пакет универсальной услуги без уплаты неустойки.Фото: Shutterstock

    Министерство экономики подготовило проект поправок к Закону о рынке электроэнергии и Закону о конкуренции, являющийся ключевым обещанием нового правительства, которое создаст для бытовых потребителей возможность покупать электроэнергию в качестве универсальной услуги и определит правила расчета цены электроэнергии, продаваемой в качестве универсальной услуги, пишет rus.err.ee.

    Законопроект вносит изменения в Закон о рынке электроэнергии, которые обяжут продавца, входящего в одну группу с владельцем электрогенерирующих мощностей более 150 МВт, или продавца электроэнергии с долей рынка более 50% в эстонской ценовой зоне Nord Pool продавать произведенную электроэнергию в качестве универсальной услуги бытовым потребителям (лицам, использующим электроэнергию для собственного домашнего хозяйства, не связанного с его экономической и профессиональной деятельностью) и квартирным товариществам.
    Потребители смогут продолжать пользоваться своим текущим тарифным планом или поменять его на пакет универсальной услуги без уплаты неустойки; все поставщики электричества смогут оказывать также рыночную услугу вдобавок к универсальной услуге.
    На момент составления законопроекта единственным предприятием, которое по его условиям будет обязано предлагать универсальную услугу, является Eesti Energia, доля которой на рынке электроэнергии в Эстонии составляет 58,5%, пояснило минэкономики: «В целях обеспечения пропорциональности меры и во избежание чрезмерного регулирования закон предусматривает, что с точки зрения производства электроэнергии обязательное регулирование будет распространяться только на электрогенерирующие производственные единицы с мощностью нетто более 150 МВт. На момент составления законопроекта под такой лимит мощности попадают только Эстонская, Балтийская и Аувереская электростанции».
    Цена универсальной услуги будет состоять из согласованной производителем себестоимости электроэнергии, покрытия расходов продавца электроэнергии, обязанного предоставлять универсальную услугу, а также разумной коммерческой прибыли.

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