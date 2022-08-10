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10 августа 2022 в 6:32 Поделиться:









Финские банки вернут клиентам первую часть средств, инвестированных в российские компании

Банки Danske Bank и Nordea объявили о закрытии своих фондов, инвестирующих в российский бизнес, в апреле. OP сделал это еще в июне. Фото: Shutterstock

Главные финские банки планируют до конца сентября вернуть своим клиентам первую часть средств, инвестированных ими в российские компании, передает Yle.

Банки Danske Bank и Nordea объявили о закрытии своих фондов, инвестирующих в российский бизнес, в апреле. OP сделал это еще в июне.

Банки прекратили торговлю акциями фондов в феврале, после того как Россия напала на Украину.

Общая сумма средств в фондах, инвестирующих в российский бизнес, на конец февраля составляла 380 миллионов евро.

С тех пор более десяти тысяч финских инвесторов ждут информации о судьбе своих вложений.