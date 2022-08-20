Финские энергетики намерены отсудить у «Росатома» 2 млрд евро

Убытки Robus превысили оборот компании вдвое

Оборот компании Robus Group, которая торгуется на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North, в первом полугодии составил 87 000 евро. В то же время убытки за второй квартал достигли 202 000 евро, пишет

Оборот компании Robus Group, которая торгуется на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North, в первом полугодии составил 87 000 евро. В то же время убытки за второй квартал достигли 202 000 евро, пишет