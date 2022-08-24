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    Тоом: у россиян нет доступа к недвижимости в Эстонии, что отразится на квартирных товариществах Ида-Вирумаа

    По словам политика Яны Тоом, санкции против россиян в итоге могут отразиться на квартирных товариществах Ида-Вируума. Фото: Andres Haabu

    С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, целью посещения которых является туризм, бизнес, спорт или культура. Из списка тех, кто все же может оформить визу, исключили россиян, владеющих в Эстонии недвижимостью. В связи с этим депутат Европарламента Яна Тоом направила соответствующие информационные запросы министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут, Союзу квартирных товариществ Эстонии и Союзу местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

    «Ко мне и моему эстонскому бюро обратились уже несколько россиян и групп серьезно обеспокоенных граждан России, — говорится в обращении евродепутата. – Поскольку по шенгенской визе, выданной Эстонией, в страну больше не пускают, люди не понимают, как им теперь оплачивать коммунальные услуги (опять же из-за санкций нельзя переводить деньги из России) и как вообще управляться со своей недвижимостью. Последствием этого станет то, что и квартирные товарищества и другие объекты недвижимости, находящиеся в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, окажутся в затруднительном положении, все время увеличивая свою долговую нагрузку».
    У министра Яна Тоом запросила информацию о том, сколько объектов недвижимости в Эстонии принадлежит россиянам, проводился ли до исключения российских владельцев недвижимости из списка на получение визы соответствующий анализ недвижимости в Ида-Вирумаа, прогнозирует ли министерство рост долговой нагрузки на квартирные товарищества Эстонии из-за неспособности российских собственников управлять своей эстонской недвижимостью, намерено ли правительство найти способ компенсировать квартирным товариществам вытекающие из вышеупомянутой санкции долги и убытки, считает ли министр необходимым, чтобы россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, также могли обращаться за эстонской шенгенской визой.
    В связи со сложившейся обстановкой депутат Европарламента попросила дать свою оценку также Союз квартирных товариществ Эстонии и Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа и поинтересовалась, обратятся ли они к правительству за компенсацией квартирным товариществам.

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