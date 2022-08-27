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    Moderna подала в суд на Pfizer

    По мнению истца, Pfizer и BioNTech создали свою вакцину именно благодаря использованию наработок Moderna.Фото: Shutterstock

    Производитель вакцины Moderna оспорит в суде право Pfizer и BioNTech распространять вакцину, созданную с помощью наработок компании, но без ее лицензии, передает DW.

    Согласно позиции Moderna, вакцина против COVID-19 Comirnaty, разработанная американской Pfizer совместно с немецкой BioNTech, нарушает патенты компании, касающиеся «основополагающей технологии» мРНК-вакцин и зарегистрированные в период с 2010 по 2016 годы – в том числе и запатентованные наработки в сфере исследования коронавирусов.
    По мнению истца, Pfizer и BioNTech создали свою вакцину именно благодаря использованию наработок Moderna, и сознательно после ряда тестов предпочли их другим вариантам – из-за этого дуэт фармацевтических гигантов смог создать свою вакцину одним из первых в мире. Moderna же представила свою собственную вакцину от COVID-19 Spikevax несколько позднее, хотя она и использовалась для вакцинации в США в количествах, сопоставимых с Comirnaty.
    Moderna указывает, что подает иск лишь в 2022 году, так как в октябре 2020 года обязалась следовать принципам «справедливого глобального доступа» к своим наработкам в сфере создания вакцины от COVID-19 на время пандемии. Однако в марте 2022 года ситуация с распространением вируса изменилась, ввиду чего Moderna решила пересмотреть подход в отношении к использованию наработок и попросить конкурентов «уважать ее интеллектуальные права», оформив коммерческую лицензию на их использование для дальнейшего производства вакцин.
    При этом компания отмечает, что не запрещает распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем дохода и не требует судебного запрета на продажи Comirnaty в будущем или возмещения убытков, связанных с продажами вакцины до начала марта 2022 года.

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