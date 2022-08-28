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От наводнения в Пакистане пострадали 33 млн человек

Были разрушены или серьезно повреждены почти один миллион домов, уничтожено более 2 млн акров сельскохозяйственных угодий, разрушено 3100 км дорог и смыто 149 мостов.Фото: Asim Tanveer

По данным властей, от наводнения в Пакистане в этом году пострадали 33 млн человек, был разрушен или поврежден почти 1 млн домов и разрушено 3100 км дорог.

Правительство Пакистана объявило чрезвычайное положение в связи с наводнением, которое охватило ряд регионов страны вследствие продолжающихся уже два месяца ливней, и распорядилось эвакуировать тысячи человек. Число погибших в результате разрушительного наводнения с начала года по состоянию на 27 августа составило почти 1000 человек, передает DW.
По оценке властей Пакистана, масштабы наводнения в текущем году сравнимы с катастрофой 2010 года, когда затопленной оказалась пятая часть территории страны, погибли более 2 тысяч человек и еще 20 миллионов остались без крова.
Пакистан является одной из стран, которые оказались особенно уязвимы к изменениям климата. По данным немецкой организации Germanwatch, он находится на восьмом месте в списке государств, которым больше всего угрожают экстремальные погодные явления. Кроме того, вследствие коррупции, неудовлетворительного планирования и нарушения законодательства тысячи зданий были построены в районах, особенно подверженных сезонным наводнениям.
По оценке властей Пакистана, масштабы наводнения в текущем году сравнимы с катастрофой 2010 года, когда затопленной оказалась пятая часть территории страны.Фото: Zahid Hussain

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