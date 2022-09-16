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    Высокие счета за электричество угрожают деятельности деревенских магазинов

    Малые предприниматели серьезно пострадали от роста цен на электроэнергию. Фото: Tomas Kauneckas

    Из-за высоких цен на электроэнергию небольшие деревенские магазины находятся в сложном положении – несколько деревенских магазинов на юго-востоке Эстонии планируют закрыться, другие ищут возможности экономии, пишет rus.err.ee.

    Продуктовый магазин Krootus, расположенный примерно в 15 километрах от Пылва, старается сократить потребление электроэнергии и держать двери магазина открытыми.
    Член правления OÜ Krootuse Agro Kauplused Арво Саарнийт сказал, что увеличение счетов за электроэнергию наносит сильный удар по их деятельности: «26 августа я выключил кондиционер, сейчас отключили холодильные шкафы. Пока особого ворчания не было, но некоторые клиенты все же жаловались на отсутствие охлажденного пива».
    Хуторской магазин Metsavenna в Выруском уезде работает уже 30 лет, но в изменившихся условиях приходится искать новые возможности, чтобы удержаться на плаву, сказал владелец магазина Меэлис Мыттус.
    «В семейном кругу у нас были большие споры, держать ли вообще магазин открытым. У нас биржевые цены, нет современных устройств для хранения дешевой электроэнергии. Но мы ищем возможности экономии. У нас установлены воздушные тепловые насосы, которыми мы обогреваем помещения. У нас также есть несколько холодильников с пивом и другими напитками, которые в зимний период не будут охлаждаться», – отметил он.

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