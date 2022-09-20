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dv.ee

20 сентября 2022 в 8:29 Поделиться:









Вескимяги готов подумать о возможности возглавить Eesti Energia

Глава Elering Таави Вескимяги является бывшим мужем премьер-министра Каи Каллас. Фото: Andras Kralla

Глава Elering Таави Вескимяги сказал в интервью Postimees, что еще не решил, хочет ли он возглавить Eesti Energia, однако готов подумать о такой возможности.

На прошлой неделе стало известно, что совет Eesti Energia решил не продлевать договор с нынешним руководителем госкомпании Хандо Суттером. Эстонские газеты писали, что причиной ухода Суттера стало недовольство премьер-министра Каи Каллас его действиями.