На пост спецпредставителя в Ида-Вирумаа претендуют 34 кандидата

Министр по делам регионов Мадис Каллас надеется, что выбрать из кандидатов удастся к октябрю или в октябреФото: Andras Kralla

Министр по делам регионов Мадис Каллас сообщил, что на должность спецпредставителя правительства в уезде Ида-Вирумаа претендуют 34 человека, ожидается, что окончательный выбор из кандидатов будет сделан к октябрю.

Всего поступило 34 заявки, участие было достаточно активным, - заявил Мадис Каллас в интервью ERR: В конце недели комиссия с ними ознакомится. Тогда мы решим, как будет проходить этот процесс, как будут организованы собеседования и так далее". По словам министра, ожидается, что окончательный выбор будет сделан к октябрю или в октябре, поскольку процедура может затянуться дольше обычного.
Представитель правительства в Ида-Вирумаа является высшим государственным служащим с зарплатой от 4500 до 5000 евро и подчиняется министру по делам регионов, по словам Калласа, собственной команды у будущего представителя не будет.
Ранее ДВ писали, что одним из фаворитов среди кандидатов на пост спецпредставителя считается Пеэп Петерсон, который был министром здоровья и труда в предыдущем правительстве, а до того возглавлял объединение профсоюзов.

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